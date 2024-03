Incidente sul lavoro a Rapallo vicino Genova: 27enne ferito all'addome e trasportato in ospedale, è grave

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Ennesimo incidente sul luogo di lavoro con conseguenze potenzialmente molto gravi: si è verificato a Rapallo, in provincia di Genova, nel tardo pomeriggio di giovedì 14 marzo. Protagonista, suo malgrado, un uomo di 27 anni, che sarebbe rimasto ferito in modo grave, in circostanze ancora da determinare con esattezza. Il giovane è stato soccorso tempestivamente e trasferito in ospedale, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Incidente sul lavoro, 27enne ferito gravemente

L’episodio è avvenuto poco prima delle ore 18, in via Tonnego a Rapallo. In base alle poche, primissime informazioni trapelate, a restare infortunato sarebbe stato un uomo di 27 anni, colpito da un fatale incidente mentre svolgeva le sue mansioni sul posto di lavoro.

Il ragazzo, che avrebbe sofferto una grave ferita localizzata nella zona dell’addome, è stato soccorso in modo rapido dai sanitari, intervenuti con l’automedica Tango 2 e un’ambulanza dei volontari del soccorso di Rapallo. Presente sul posto, inoltre, la polizia locale.

L’incidente sul lavoro è accaduto a Rapallo, in provincia di Genova

27enne con trauma all’addome, è in codice rosso in ospedale

Il giovane lavoratore è stato quindi trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova, mentre si trovava, ad ogni modo, in stato di coscienza.

Al momento, l’uomo si troverebbe comunque in condizioni critiche per via del trauma ricevuto, come viene confermato dall’ingresso nella struttura ospedaliera in codice rosso. Tuttavia, non è ancora stato reso noto se il 27enne rischi la vita o meno.

Dinamica da ricostruire, indagini in corso

Le indagini su quanto accaduto a Rapallo sono attualmente in corso e nessuna pista, al momento, è stata esclusa, pur configurandosi un quadro probabile di un incidente.

Si attendono i dettagli per ricostruire la dinamica dell’episodio, per appurare con esattezza cosa è successo, nonché confermare oppure escludere eventuali responsabilità di terzi.

Gli incidenti sul lavoro nel 2024

Circa un mese fa il crollo del cantiere del nuovo supermercato Esselunga a Firenze aveva già portato il numero delle tragedie sul lavoro del 2024 a 145, un dato purtroppo corretto al rialzo nelle settimane successive. Il computo delle vittime aumenta a 181, inoltre, se si considerano anche le morti nel tragitto fra casa e il luogo del lavoro.

Soltanto il giorno prima, mercoledì 13 marzo, un operaio di 37 anni era morto a Brindisi durante il turno di lavoro, schiacciato da un macchinario in un’azienda di lavorazione di materie plastiche.

Nonostante i soccorsi tempestivi, Gianfranco Conte è deceduto in ospedale dopo l’incidente, lasciando una moglie e due figlie minorenni.