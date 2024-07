Titolare di un'azienda agricola muore nel Padovano a San Martino di Lupari: stritolato dal miscelatore

Altro dramma sul lavoro. Domenica 7 luglio, durante la mattinata, si è registrato un incidente mortale nel Padovano, in un’azienda agricola di San Martino di Lupari. Il titolare della ditta, Gianni Zanetti, è morto a 52 anni. L’uomo è caduto in un carro miscelatore in funzione.

Padova, San Martino di Lupari: titolare della ditta morto stritolato dal miscelatore

Secondo le prime ricostruzioni della tragedia, Zanetti, per cause ancora da accertare, è precipitato nel macchinario in funzione, ossia dentro il carro miscelatore usato per mescolare il cibo destinato ai bovini da latte e da carne che allevava.

La tragedia si è verificata al civico 3 di via del Confine.

Fonte foto: ANSA

L’allarme lanciato dai familiari e i tentativi di soccorso

Il corpo senza vita dell’uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco che per riuscire a estrarre la salma hanno dovuto smontare il macchinario.

A lanciare l’allarme ai soccorsi sono stati i familiari della vittima che, non vedendola tornare a casa per pranzo, si sono allarmati e sono andati a controllare, trovandosi innanzi una scena che non avrebbero mai voluto vedere.

Per tentare di salvare il 52enne, è stato chiamato anche l’elisoccorso, ma purtroppo ogni tentativo di scongiurare il peggio è risultato vano.

Il pm di turno ha disposto che il cadavere resti a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre il macchinario è stato posto sotto sequestro.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di San Martino di Lupari.

Chi era Gianni Zanetti

Gianni, 52 anni, non era sposato ed è sempre stato impegnato a livello lavorativo nell’attività di famiglia, cioè un’azienda agricola con allevamento e una rivendita a circa un chilometro di distanza.

Con lui lavoravano i tre fratelli. Al momento del dramma, Gianni si trovava da solo.

La vicenda di San Martino di Lupari è l’ennesima tragedia sul lavoro. Pochi giorni fa è morto un impiegato Atac cadendo nella fossa nel deposito dei bus a Roma.