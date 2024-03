Operaio morto in un incidente sul lavoro a Carpenedolo vicino Brescia: precipitato nel vuoto in un cantiere

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragico incidente sul lavoro. Un operaio di origine albanese di 43 anni è morto dopo essere caduto per 7 metri mentre riparava il tetto di un’azienda nel comune di Carpenedolo, vicino a Brescia. Inutili i soccorsi del 118.

L’incidente sul lavoro di Carpenedolo

Nella mattinata di martedì 12 marzo, attorno alle 7:50 stando a quanto riporta il sito del quotidiano locale Il Giornale di Brescia, si è verificato un grave incidente sul lavoro in un’azienda di Carpenedolo, in provincia di Brescia.

Un operaio albanese di 43 anni stava riparando il tetto dell’azienda Ghirardi Marmi in via Santa Croce a Carpenedolo, danneggiato da una grave grandinata circa un anno fa, quando è caduto all’improvviso.

Fonte foto: Tuttocittà Carpenedolo, dove è accaduto l’incidente

Il volo sarebbe stato di 7 metri fino a raggiungere il suolo dal tetto della sede dell’azienda e non ha lasciato scampo all’operaio tunisino. L’uomo non sarebbe stato dipendente dell’azienda ma di una ditta esterna che si stava occupando della riparazione del tetto.

Gli incendi sul lavoro in Italia

Nel 2023 sono state 1.041 le denunce di incidenti mortali sul lavoro, di cui 242 avvenuti nel tragitto casa-lavoro. I restanti 799 sono invece avvenuti sul posto di lavoro, come quello di Carpenedolo.

All’inizio del 2024 c’è stato un aumento delle morti e a febbraio si è verificato un grave incidente in cui cinque operai sono deceduti in un cantiere per la costruzione di un supermercato a Firenze.

Il Governo è intervenuto per limitare il fenomeno, introducendo diverse misure tra cui una patente a punti per le aziende legata agli incidenti sul lavoro.

I soccorsi all’operaio tunisino

Pochi minuti dopo l’incidente di Carpenedolo i sanitari del 118 sono intervenuti con un’ambulanza per prestare soccorso alla vittima. Quando sono arrivati però non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’operaio 43enne.

Sul posto sono arrivate anche due pattuglie dei carabinieri di Desenzano del Garda per svolgere le dovute indagini su quanto è accaduto, oltre ai dipendenti della Azienda socio sanitaria territoriale del Garda per le rilevazioni relative alle norme di sicurezza sul lavoro.

Le indagini sono in corso di svolgimento e saranno volte a chiarire eventuali responsabilità delle ditte coinvolte nell’incidente, sia quella dove è avvenuto che quella per cui la vittima lavorava.