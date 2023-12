Incidente stradale a Gavarno Rinnovata vicino Bergamo, auto finisce fuori strada: muore una ragazza, 3 feriti

Ennesimo incidente mortale sulle strade italiane. Questa volta il sinistro, in cui ha perso la vita una ragazza, è avvenuto nel Bergamasco. Stando alle poche informazioni disponibili, sembra che l’auto su cui viaggiava la giovane ragazza – insieme ad altri quattro coetanei – sia uscita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, ma per la giovane non ci sarebbe stato nulla da fare.

L’incidente nella notte tra sabato e domenica

Il terribile incidente si è verificato nella notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre a Gavarno Rinnovata, frazione del comune di Nembro in provincia di Bergamo.

Al momento non sono ancora note le cause del sinistro. In ogni caso, dalle prime informazioni disponibili, pare che l’auto su cui viaggiavano i cinque ragazzi sia uscita fuori strada.

Fonte foto: Tuttocittà.it Gavarno Rinnovata, in provincia di Bergamo, dove si è verificato l’incidente mortale

L’allarme è scattato poco prima delle 3 di notte, quando i vigili del fuoco di Bergamo avrebbero ritrovato il veicolo fuori dalla carreggiata.

A bordo cinque ragazzi tra i 17 e i 19 anni

A bordo della macchina viaggiavano cinque ragazzi, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni. Al momento non si conosce l’identità della ragazza che ha perso la vita nell’incidente, ma pare che avesse appena 17 anni.

Come anticipato, a ritrovare l’auto fuori dalla carreggiata sono stati i vigili del fuoco che hanno provveduto a bonificare l’area. Sul posto, inoltre, sono intervenuti i soccorsi sanitari con quattro ambulanze e due automediche.

Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza, mentre – stando alle informazioni diffuse – altri tre ragazzi a bordo dell’auto sarebbero stati trasportati in codice giallo in ospedale.

In corso gli accertamenti sulla dinamica del sinistro

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri per eseguire i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Come accennato, infatti, non è ancora chiara la causa del sinistro mortale. L’unico elemento che pare certo è che nell’incidente non sarebbero stati coinvolti altri veicoli.

Resta da appurare, quindi, il motivo per cui chi era alla guida della vettura ne abbia perso il controllo finendo fuori strada.

Nella tarda serata di ieri, sabato 16 dicembre, un altro incidente mortale si è verificato in provincia di Benevento dove due ragazzi di 24 e 28 anni hanno perso la vita nello schianto con altre due auto.