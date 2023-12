Schianto mortale tra 3 auto nel Beneventano, lutto per i due giovani di San Lorenzello che hanno perso la vita

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Altre due giovani vittime sulle strade italiane. Nella tarda serata di sabato 16 dicembre un incidente mortale si è verificato in provincia di Benevento spezzando la vita di sue giovanissimi ragazzi. Avevano 24 e 28 anni, infatti, Gianpiero e Biagio: entrambi residenti di San Lorenzello sono morti dopo il sinistro in cui sono state coinvolte tre auto. Al bilancio si aggiungono tre persone ferite.

L’incidente sulla strada provinciale

Era la tarda serata di sabato 16 dicembre quando si è consumato il terribile incidente lungo la strada provinciale Fondo Valle Isclero.

Per la precisione l’urto tra le tre auto si è verificato all’altezza degli svincoli per i comuni di Melizzano e Solopaca, in provincia di Benevento.

Fonte foto: Tuttocittà.it La strada provinciale Fondo Valle Isclero, all’altezza del comune di Melizzano, dove si è consumato l’incidente

Immediato l’intervento dei soccorsi che, tuttavia, non sono stati sufficienti a salvare la vita dei due giovani di San Lorenzello.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, le vittime (Gianpiero e Biagio) stavano viaggiando a bordo di una Fiat Punto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbero schiantati contro due auto.

Gli altri due veicoli coinvolti nel sinistro sarebbero una Fiat Bravo e una Renault Kadjar. A bordo del primo viaggiavano un ragazzo e una ragazza, mentre alla guida della Renault c’era un uomo.

Tutti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale a Benevento. Sul posto, infatti, sono immediatamente intervenuti i soccorsi sanitari con le ambulanze della Croce rossa e della Misericordia.

Proposto il lutto cittadino per le giovani vittime

Se le altre persone coinvolte nell’incidente si trovano in ospedale, non c’è stato nulla da fare per i due ragazzi a bordo della Fiat Punto.

Il 24enne e il 28enne, infatti, sarebbero morti subito dopo l’impatto. Come accennato, sono entrambi residenti di San Lorenzello, piccolissimo paese in provincia di Benevento. Per loro, l’amministrazione comunale avrebbe proposto di proclamare il lutto cittadino.

A settembre di quest’anno un altro tragico incidente si è consumato nel Beneventano. Anche in quel caso il bilancio è stato pesante con un morto e sette feriti a causa dello scontro in cui sono state coinvolte tre auto lungo la statale Appia, appena fuori il centro abitato del comune di Forchia.