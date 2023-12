Incidente in galleria tra ambulanza e pullman vicino Urbino e Fermignano: quattro morti, coinvolto il paziente

Un terribile incidente mortale tra Urbino e Fermignano ha cagionato la morte di quattro persone: un pullman si è scontrato con un’ambulanza all’interno di una galleria. Anche il paziente trasportato dal mezzo di soccorso sarebbe rimasto coinvolto nello schianto. A seguito dello scontro dentro il tunnel è scoppiato un incendio. I giovanissimi che viaggiavano a bordo del pullman, invece, sarebbero rimasti illesi.

Incidente tra Urbino e Fermignano: quattro morti

Le dinamiche dell’incidente sono ancora da accertare. Come ricostruiscono ‘Corriere Adriatico’ e ‘Il Resto del Carlino’, nel primo pomeriggio di mercoledì 27 dicembre un’ambulanza si è scontrata con un pullman che trasportava una scolaresca all’interno della galleria Ca’ Gulino di Urbino.

La galleria si trova sulla SS 73 bis che collega Urbino e Fermignano.

Un’ambulanza si è scontrata con un pullman all’interno della galleria Ca’ Golino di Urbino, lungo la SS 73 bis che collega il capoluogo a Fermignano. Nell’incidente sono morte 4 persone

Secondo le fonti riportate, l’Anas comunica che nell’impatto sono morte quattro persone, tutte occupanti l’ambulanza, compreso il paziente.

A perdere la vita sono stati dunque tre operatori della Potes di Fossombrone (PU) più la persona trasportata per ricevere le cure.

Una prima ricostruzione

Come già detto, le dinamiche dell’incidente sono ora oggetto di rilievi e accertamenti.

Sull’autobus viaggiavano circa 30 giovanissimi di Grottammare in gita, guidati da un sacerdote. Il mezzo proveniva da San Benedetto. Gli autisti avrebbero fatto in tempo a fermare il mezzo e ad evacuarlo dopo l’impatto poco prima che scoppiasse l’incendio.

Tutte le persone che viaggiavano a bordo dell’autobus sono salve. A prendere fuoco sarebbe stata proprio l’ambulanza della Croce Rossa coinvolta nella tragedia, e dall’incendio si è innalzata una densa colonna di fumo visibile dalla lunga distanza.

I soccorsi

Come si legge sul sito ufficiale dell’Anas, la statale è stata chiusa in entrambe le direzioni sia per favorire i soccorsi che per mettere in sicurezza il punto interessato dalla tragedia.

Sul posto è intervenuto il personale Anas insieme ai vigili del fuoco di Urbino e Cagli e alle forze dell’ordine. I ragazzi che viaggiavano a bordo dell’autobus sono stati trasportati all’esterno della galleria e poi trasferiti presso gli ospedali di Fano e Urbino.

Nello stesso giorno, 27 dicembre, un giovane di 23 anni è morto nei pressi di Alatri (Frosinone): allievo finanziere, stava viaggiando verso Bari.