Morto nell'incidente stradale ad Alatri vicino Frosinone a 23 anni: allievo finanziere, stava andando a Bari

Un ragazzo di 23 anni è morto tra Ferentino ad Alatri, in provincia di Frosinone, a causa di un incidente contro un furgone. La vittima si chiamava Alessio Dell’Uomo ed era di ritorno a Bari dove studiava come allievo della Guardia di Finanza.

L’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 7 di mercoledì 27 dicembre sulla strada Provinciale Pietra Bianca che collega la frazione di Tecchiena di Alatri con la superstrada Ferentino-Sora-Cassino. Dell’Uomo era tornato a casa ad Alatri per le feste di Natale e si era rimesso in viaggio per Bari dove frequentava la scuola di sottoufficiali della Guardia di Finanza.

Per cause ancora in fase di accertamento, il 23enne alla guida della sua Lancia Y si è schiantato contro un furgone, perdendo la vita poco dopo il violento impatto. Il personale medico del 118 arrivato sul posto ha disposto il trasferimento d’urgenza a Roma a bordo di un’eliambulanza, ma le gravi ferite riportate dal ragazzo non hanno dato il tempo necessario all’arrivo in ospedale e ogni tentativo di salvarlo è stato vano.

La frazione di Tecchiena di Altri, dove è avvenuto l'incidente

Gli accertamenti

Secondo le prime ricostruzioni sullo scontro riportate da Frosinonetoday, per cause ancora da accertare, Dell’Uomo si sarebbe scontrato frontalmente con un furgone con a bordo alcuni lavoratori. Anche gli occupanti del mezzo sarebbero rimasti feriti, ma non in maniera grave.

Per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertarne le responsabilità sono intervenuti sul luogo dell’impatto mortale i carabinieri della compagnia di Anagni, oltre agli operatori sanitari e la polizia municipale per la gestione del traffico.

