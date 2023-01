Incidente di caccia a Montecassino, muore 60enne a causa di un colpo partito per sbaglio

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un cacciatore ha perso la vita questa mattina sui monti del parco di Montecassino, in provincia di Frosinone. L’uomo di 60 anni è morto a causa di un colpo partito per sbaglio durante una battuta di caccia. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la vittima era residente a Piedimonte San Germano e faceva parte di una squadra venatoria del comune confinante di Villa Santa Lucia.

L’incidente

Stando alle prime informazioni disponibili, non è ancora chiaro se il colpo fatale sia stato esploso per sbaglio da un compagno di battuta di caccia o dal fucile della stessa vittima.

Immediati il soccorso delle forze dell’ordine e del 118 chiamato subito dopo l’incidente, ma per l’uomo di 60 anni non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino e gli uomini del soccorso alpino per recuperare il corpo finito in una zona scoscesa non lontana dalla famosa abbazia di Montecassino e dal cimitero militare polacco, stando a quanto riportato dalla stampa locale.

Il cadavere è stato recuperato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Fonte foto: Tuttocittà - Virgilio Notizie La zona del comune di Cassino dove è avvenuto l’incidente

Le indagini

I carabinieri della Compagnia di Cassino sono a lavoro sul luogo del ritrovamento insieme ai colleghi del Reparto Operativo Provinciale per ricostruire della dinamica dei fatti, tramite le testimonianze raccolte da tutti i partecipanti alla battuta di caccia.

Secondo quanto riportato dal sito FrosinoneToday, durante la battuta al cinghiale alla quale stava prendendo parte l’uomo, il “canettiere” della sua squadra, ovvero colui che segue i cani, avrebbe visto un movimento dietro una siepe e, credendo fosse l’animale, avrebbe senza sparato senza esitare. Il colpo avrebbe invece preso alla testa il compagno.