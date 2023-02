Incidente a Lucca, frontale tra un furgone e un camion: 6 operai feriti, 3 gravi. Forti disagi per il traffico

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Sei operai sono rimasti feriti in un incidente a Lucca mentre andavano a lavorare intorno alle 7 di stamattina. Il furgone che li trasportava si è schiantato frontalmente contro un camion per cause ancora in fase di accertamento. Tre delle persone a bordo del pulmino sono ricoverate in ospedale in gravi condizioni.

I soccorsi

Come riportato da La Nazione, l’autista del furgone avrebbe riportato le conseguenze peggiori ed è stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso in codice rosso all’ospedale di Cisanello di Pisa.

Un altro operaio è stato trasportato d’urgenza con l’ambulanza nella stessa struttura sanitaria, mentre dovrebbero essere meno gravi gli altri quattro trasferiti in ambulanza al San Luca, uno in codice rosso e gli altri tre in codice giallo. Il conducente del camion sarebbe rimasto illeso.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona alle porte di Lucca dove è avvenuto l’incidente

Sul posto è intervenuto il personale sanitario con un’automedica, un’ambulanza infermieristica, l’elisoccorso Pegaso, oltre alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco che hanno fatto uscire i feriti dal furgone.

L’incidente

Lo scontro è avvenuto alle porte di Lucca, in via Romana, nella zona del Gran Hotel Guinigi poco prima del bar Le Giare. In seguito all’incidente la polizia municipale ha bloccato il tratto di strada interessato con conseguenti forti disagi sul traffico, rimasto a lungo bloccato per permettere il soccorso dei feriti e di effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del frontale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’autista del furgone avrebbe per il controllo andando a impattare con il mezzo contro il camion, che non è riuscito a evitarlo.

Traffico bloccato

La rete stradale toscana ha subito altri rallentamenti per il ribaltamento di un camion per la raccolta dei rifiuti sulla strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li, nella zona dell’Empolese.

Il mezzo pesante, senza carico, si è ribaltato tra la corsia di marcia e quella di sorpasso senza però provocare feriti. La dinamica ha reso complicate le operazioni di sgombero della carreggiata.

L’incidente si è verificato intorno alle 5.30 ma la sgc è tuttora bloccata, con il tratto chiuso tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina, e una coda tra San Miniato (Pisa) e Empoli est arrivata fino a 8 km, come si apprende da Muoversi in Toscana e polizia stradale. Ripercussioni anche per la viabilità esterna alla Fi-Pi-Li, nei comune di Empoli, Montelupo e Lastra a Signa