Incidente su A4 Torino-Milano, scontro tra camion e furgone: un ferito grave, 4 km di coda. La situazione

Un nuovo grave incidente stradale si è verificato in Italia nella mattinata di lunedì 6 febbraio: un camion e un furgone si sono scontrati sull’autostrada A4 Torino-Milano.

Le prime informazioni sull’incidente

L’incidente stradale che ha visto coinvolti un camion e un furgone si è verificato aull’autostrada A4 Torino-Milano tra Settimo e Chivasso Ovest, nel Torinese, nel tratto di strada in direzione Milano.

Un ferito grave

Stando a quanto riferito dall’agenzia ‘ANSA’, il conducente del furgone è stato elitrasportato in gravi condizioni di salute all’ospedale Cto di Torino. Non si hanno, al momento, ulteriori informazioni.

Fonte foto: ANSA Veduta esterna dell’ospedale Cto di Torino, dove è stato trasportato il ferito.

Quattro chilometri di coda

In seguito allo scontro camion-furgone, sull’autostrada A4 Torino-Milano si sono create code fino a quattro chilometri. Le operazioni di recupero dei mezzi coinvolti nell’incidente sono in corso. Due corsie su tre del tratto di strada in direzione Milano sono state chiuse al traffico.

Nella giornata di mercoledì 1° febbraio 2023, un altro incidente grave si era verificato sempre sull’A4, stavolta nel Milanese, tra le uscite di Pero e Certosa in direzione di Venezia. In quell’occasione si erano scontrati un furgone e un’autocisterna: nell’impatto il conducente del primo mezzo aveva perso la vita.

Un altro incidente mortale nel Catanese

Un altro incidente mortale è avvenuto la notte scorsa a Piedimonte Etneo, nel Catanese: il bilancio è di 2 morti e un ferito grave. A perdere la vita, stando a quanto riportato dall’agenzia ‘ANSA’, una quarantenne, che era alla guida di una Fiat 600, e suo figlio di 20 anni. L’autista della seconda vettura coinvolta, una Volkswagen Golf, un 25enne, è ricoverato nell’ospedale di Giarre, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nel violento impatto, che è avvenuto al bivio per San Gerardo sulla Strada statale 120, il 20enne è morto sul colpo, mentre la madre è deceduta al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove i medici hanno tentato di rianimarla senza successo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale del 118 e i Vigili del Fuoco. Sull’episodio stanno indagando i Carabinieri della compagnia di Randazzo. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto a Piedimonte Etneo.