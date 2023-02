Siracusa, operaio di 36 anni muore folgorato sul lavoro ad Avola: inutili i soccorsi, indaga la Procura

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Nuova tragedia sul lavoro in Italia: in provincia di Siracusa un operaio di 36 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere edile. Inutili i soccorsi, sul caso ora indaga la Procura: si cerca di accertare eventuali responsabilità sulla sua morte.

Avolta, operaio muore folgorato sul cantiere

L’incidente è avvenuto nella giornata di oggi, martedì 21 febbraio 2023, ad Avola, comune italiano di poco più di 30.000 abitanti facente parte del libero consorzio comunale di Siracusa, in Sicilia.

Stando a quanto riportano le fonti locali, un operaio di 36 anni, Salvatore Eroe, stava lavorando in un cantiere edile sito presso contrada Palma, nella cittadina sicula. Mentre si trovava sul tetto, intento a effettuare lavori di ristrutturazione sull’immobile, sarebbe stato colpito da una fatale scarica elettrica.

Inutile l’arrivo dei sanitari del 188 e degli agenti del commissariato di Polizia: il 36enne è morto folgorato.

La Procura apre un’inchiesta sulla morte dell’operaio

Come di consueto per i casi delle cosiddette “morti bianche“, anche per la vicenda dell’operaio 36enne morto ad Avola la Procura ha intenzione di vederci chiaro. Per questo è stato aperto un fascicolo d’inchiesta, che punterà a verificare cause e responsabilità dietro alla sua morte.

Salvatore Eroe, riferisce il Quotidiano di Sicilia, era il fratello del campione di boxe Danilo Eroe, campione regionale nella categoria 75kg dallo scorso novembre 2022.

Sui social, sono iniziati ad apparire numerosi post che salutano la scomparsa del 36enne morto folgorato: “Da stasera, un’altra stella in più brillerà nel cielo di Avola” ha scritto un utente, “Avola piange l’ennesimo morto sul lavoro” ha aggiunto un altro, puntando il dito contro il triste dato che riguarda la Sicilia e l’Italia intera.

Le morti bianche in Italia nel 2022

Dopo l’ennesimo anno nero, la piaga delle morti sul lavoro finora non sembra aver risparmiato il 2023: solo nel corso delle ultime settimane si sono aggiunte altre vittime alla conta.

A Padova un operaio è morto schiacciato da una porta durante un trasloco, un triste destino toccato anche ad un altro lavoratore di Savona, schiacciato da un autobus e un camion in un incidente nel deposito dell’azienda TPL per cui lavorava.

Nel 2022 in Italia sono state registrate 1.090 morti bianche, 790 delle quali per infortuni mortali avvenuti proprio durante il lavoro. Il totale del 2022 è comunque inferiore a quello dell’anno precedente di 131 unità, ma è un dato che rimane comunque inaccettabile.