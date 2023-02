Savona, operaio muore schiacciato sul lavoro: sciopero linea TPL di 24 ore indetto dai sindacati, parla Toti

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Un incidente sul lavoro è stato fatale, ancora una volta, a un nostro connazionale. Nella serata di ieri mercoledì 8 febbraio, un operatore è rimasto schiacciato tra due mezzi del trasporto pubblico locale dell’azienda TPL di Savona.

Incidente sul lavoro a Savona, operaio morto schiacciato tra camion e bus

La vittima è l’operaio Stefano Macciò, 53 anni, residente di Sassello, piccolo comune di 1.700 abitanti nella provincia.

Secondo quanto ricostruito, stava effettuando un’operazione tra i due mezzi intorno alle 20, sganciando da un carroattrezzi un autobus che era stato recuperato dopo un guasto.

L’incidente è avvenuto davanti alla presenza di due colleghi. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, al loro arrivo gli operatori sanitari della Croce Bianca di Savona ne hanno potuto solo constatare il decesso.

L’incidente è avvenuto nel deposito dell’azienda TPL del quartiere Legino, nella periferia Ovest di Savona. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco e la Polizia giudiziaria, oltre al primo cittadino Marco Russo.

Indetto uno sciopero di 24 ore per il trasporto pubblico TPL di Savona

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, in una nota congiunta, hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia e ai colleghi dell’operaio morto schiacciato.

Le sigle hanno anche proclamato per TPL Savona uno sciopero per l’intera giornata del 9 febbraio, che non interesserà il servizio scuolabus e i servizi per utenti con disabilità.

Giovanni Toti: “Siamo davanti a un’emergenza da non sottovalutare”

Sul caso sono anche intervenuti il governatore Giovanni Toti e la giunta della Liguria. Il leader di Italia al Centro ha dichiarato che si tratta del secondo caso di morte sul lavoro in pochi giorni.

Il presidente di Regione ha ricordato infatti il tragico caso di un’esplosione in un cantiere della linea ferroviaria del Terzo Valico, che collega Genova a Tortona, costato la vita a un operaio.

Quella di Savona è “una tragedia che ci lascia senza parole e su cui ci auguriamo si faccia subito chiarezza. Siamo di fronte a un’emergenza che non possiamo più sottovalutare”.

“Tutte le forze politiche e le istituzioni devono fare fronte comune affinché il tema della sicurezza sul lavoro diventi una priorità assoluta. La Liguria si stringe alla famiglia della vittima e alla comunità savonese”, ha dichiarato ancora Giovanni Toti.