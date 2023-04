Incendio a San Fruttuoso a Monza, fiamme vicino all'oratorio: paura per la colonna di fumo nero sulla città

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Un’alta colonna di denso fumo nero, accompagnata da odore acre, ha invaso il cielo di Monza e del vicino comune di Cinisello Balsamo. Un rogo è scoppiato in un deposito nel quartiere monzese di San Fruttuoso, non lontano da un oratorio. Ignota l’origine dell’incendio.

Incendio a San Fruttuoso a Monza

Il rogo è divampato alle 16:45 di giovedì 6 aprile nel deposito di un’impresa edile in via della Novella 40. All’interno della proprietà legname e altri materiali.

Il luogo è stato immediatamente raggiunto dai vigili del fuoco di Monza e Brianza, che hanno dispiegato un’autoscala e tre autopompe.

L'incendio è divampato in via della Novella nel quartiere monzese di San Fruttuoso, nei pressi del confine con la vicina città di Cinisello Balsamo.

La polizia locale ha raggiunto la zona per deviare la circolazione stradale. Presente, per motivi precauzionali, anche un’ambulanza del 118.

Incendio a Cesano Maderno, distrutta colonia felina

Alcune ore prima un altro incendio è divampato a Cesano Maderno, vicino comune a nord-ovest di Monza.

Attorno alle 13:00 la colonia felina del quartiere Molinello di Cesano Maderno è stata data alle fiamme. Come riportato dalla testata online ‘Prima Monza’, pare che i gatti siano riusciti a fuggire.

Non sarebbe la prima volta che le colonie feline del posto vengono prese di mira, anche con atti incendiari. I volontari che si prendono cura dei gatti sono intenzionati a sporgere denuncia.

Incendio al parco delle Groane

E solo due giorni prima, nella notte fra il 3 e il 4 aprile, un maxi incendio è divampato al parco delle Groane, tra le province di Milano e Monza.

A causa del vento le fiamme si sono propagate a forte velocità minacciando alcune case.

Per domarlo sono scese in campo una decina di squadre dei vigili del fuoco. Ignote le cause e drammatico il bilancio: 40 ettari di bosco sono andati distrutti.