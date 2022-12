Imprenditore vende la ditta e dona oltre 4 milioni di euro agli ex dipendenti, 2.500 a testa

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

La “Cogne Acciai Speciali”, storica azienda siderurgica di Aosta guidata oggi dall’imprenditore svizzero Giuseppe Marzorati, è stata venduta al gruppo taiwanese Walsin Lihwa Corporation, a cui ha ceduto il 70 percento delle quote.

Per festeggiare l’imprenditore ha deciso di fare un (inaspettato) regalo di natale anticipato a tutti i suoi dipendenti, dividendo con loro i ricavi della cessione.

Il regalo ai dipendenti

Un regalo inaspettato quello giunto ai 1.600 ex dipendenti della Cogne Acciai Speciali (1.150 dei quali nello stabilimento di Aosta).

Fonte foto: Cogne Operai della Cogne Acciai Speciali

Ad ognuno di loro è stato infatti recapitato un bonus da 2.500€ lordi e un buono carburante dal valora di 200€, per un totale che supera i quattro milioni di euro.

Cifra che ovviamente non è neanche lontanamente vicina al costo della cessione delle quote al gruppo taiwanese, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 210 milioni di euro.

La lettera del presidente Marzorati

Per congedarsi, e per motivare la sua decisione, Marzorati ha scritto una lettera indirizzata ai suoi dipendenti.

“Dal 1994 ad oggi ho trascorso degli anni fantastici insieme a voi e a quelli che vi hanno preceduto, partendo da una situazione di vero disagio aziendale ed arrivando invece oggi a rappresentare una realtà importante, apprezzata, ammirata, sostenibile e molto considerata a livello internazionale” ha scritto l’ex presidente.

“Il vostro nuovo Presidente – continua Marzorati – oltre a condurre il gruppo Walsin in maniera eccezionale, condivide quei valori per cui io e la mia famiglia combattiamo tutti i giorni, e che abbiamo condiviso con voi in tutti questi anni”.

“Nel ringraziarvi per avermi sempre sostenuto, vi informo che riceverete, durante il mese di dicembre, un mio dono personale. In questo momento il mio pensiero è quello di stringervi tutti in un abbraccio che esprima i miei veri sentimenti di affetto nei vostri confronti” conclude l’ormai presidente onorario.

Il futuro dell’azienda

Ciò che è importante per i lavoratori e per la nuova proprietà è riuscire a dare continuità a un lavoro che negli ultimi anni ha portato l’azienda valdostana al ruolo di eccellenza internazionale.

Una continuità in parte assicurata dalla presenza di Giuseppe Marzorati, che potrà “continuare ad essere presente nella vita aziendale, in quanto Mr. Chiao mi ha conferito il ruolo di Past President onorario”.

E dato che da ieri, primo dicembre, il nuovo presidente Chiao si è insediato, non giungono a caso le parole con cui Marzorati ha invitato i suoi ormai ex dipendenti a entrare con entusiasmo in questa nuova avventura.

“Tutti insieme diamo il benvenuto al Gruppo Walsin, che sono sicuro supporterete come avete fatto con me. Grazie ancora del lungo cammino fatto insieme, e colgo l’occasione per augurare a voi ed alle vostre famiglie un sereno Natale”.