Imprenditore italiano ucciso in Brasile a colpi di pistola dopo una lite: l'omicidio ripreso dalle telecamere

Fabio Campagnola, imprenditore italiano di 52 anni residente da anni in Brasile, è stato ucciso a colpi di pistola davanti alla sua gelateria di Praia do Frances, nella cittadina di Marechal Deodoro, Stato brasiliano dell’Alagoas. Come riportato dal Corriere della Sera, la vittima, originaria di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, è stata assassinata da un altro uomo con il quale ha avuto una discussione per futili motivi.

Il video della lite

I momenti del violento litigio che hanno portato all’omicidio sono stati ripresi dalle telecamere e diffusi dai media brasiliani. Nel video si vede Campagnola in maglietta rossa discutere animatamente con un uomo in camicia bianca con il quale comincia a prendersi a spintoni.

Le immagini mostrano come l’omicida tiri fuori una pistola ed spari contro l’imprenditore italiano caduto per terra.

Le indagini

La polizia brasiliana è a lavoro sulle indagini, che finora hanno portato all’arresto di una donna, ritenuta complice dell’omicidio: si tratterebbe della moglie di un ufficiale di polizia militare in pensione che ancora si sta cercando.

Stando alle prime ricostruzioni, la donna voleva installare un carretto di churros davanti alla porta della gelateria dell’italiano e non avrebbe accettato la risposta negativa. A quel punto è intervenuto il marito ex ufficiale della polizia militare.

“Questa discussione era iniziata nei giorni scorsi – spiegano dalla polizia brasiliana -. Il motivo sarebbe la presunta installazione di un carretto di churro da parte di una certa signora. Ha parlato con il titolare della gelateria, che è italiano. Lui, con molta calma, le ha detto che non era possibile. Anche il proprietario del palazzo è intervenuto e le ha detto che non era possibile perché c’è un locale privato e accanto c’è un’area di proprietà del comune.

“Questa discussione è andata avanti e questa donna ha ritenuto opportuno chiamare il marito per intervenire”, ha spiegato il capo della polizia.

Chi era Fabio Campagnola

Oltre a possedere da 10 anni la gelateria, Campagnola era proprietario dal 2013 del locale “Il Meneghino”, a Francês, ed era anche socio da tre anni dello snack bar “Pippos snack and meals”, a Ponta Verde.

Il 52enne era padre un bambino di sette anni che aveva avuto dalla moglie originaria di Alagoas e di un figlio più grande che non sarebbe più residente in Brasile.