Imprenditore italiano ucciso in Messico, svolta nel caso Tunesi: arrestata la moglie. Il suo ruolo

C’è una svolta nel caso Alessandro Tunesi, l’imprenditore italiano ucciso a colpi di pistola in Messico, nello stato del Chiapas, all’inizio del mese di luglio.

La svolta nel caso Alessandro Tunesi

Nelle scorse ore la Procura federale ha emesso un comunicato per annunciare la svolta con l’arresto di tre persone: come riporta il ‘Corriere della Sera’, si tratta della moglie di Tunesi, accusata di essere la mandante dell’omicidio, e dei due presunti esecutori.

Resta un giallo nell’omicidio di Alessandro Tunesi

Nonostante l’arresto delle tre persone, rimane ancora un nodo irrisolto nell’omicidio di Alessandro Tunesi: il movente, allo stato attuale, non è ancora chiaro.

Chi era Alessandro Tunesi

Alessandro Raphael Tunesi, l’imprenditore italiano ucciso in un agguato in Messico all’inizio del mese di luglio, era proprietario di un hotel di lusso a Palenque, nonché grande esperto della cultura Maya e innamorato del Messico.

Il giorno dell’agguato, venerdì 1° luglio, Alessandro Tunesi era stato sorpreso da una coppia di killer in moto vicino alla scuola frequentata dalle figlie. Gli assassini lo avevano atteso lungo una stradina secondaria e, alla sua vista, hanno esploso tre proiettili.

Nelle ore successive alla morte di Alessandro Tunesi si era ipotizzato che il delitto potesse essere collegato ad alcune minacce da parte di estorsori o da parte di qualcuno che voleva impossessarsi della sua proprietà.

All’Afp, un amico di famiglia aveva raccontato che la criminalità organizzata chiede il pagamento del “derecho de piso” (il “pizzo”) ai negozianti e agli imprenditori della zona, molto visitata da turisti nazionali e stranieri per la presenza di uno dei più importanti siti archeologici legati alla cultura Maya. Negli ultimi tempi in diversi Stati messicani si sono moltiplicati gli attacchi agli imprenditori, vittime di atti di rappresaglia al loro rifiuto di piegarsi alle estorsioni.

In questo caso, però, stando agli ultimi sviluppi del caso, l’estorsione potrebbe non essere il motivo della morte di Alessandro Tunesi, per la quale sono state arrestate 3 persone, tra cui la moglie.