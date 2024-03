Imprenditore 69enne morto a Misterbianco (Catania): ha urtato dei cavi elettrici alla guida di una gru

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Ennesimo caso di incidente sul posto di lavoro. Un uomo di quasi 70 anni è deceduto mentre era alla guida di una gru a Misterbianco, vicino a Catania. L’imprenditore, secondo quanto riportato dai media locali, è rimasto folgorato da alcuni cavi elettrici durante le operazioni di lavoro. Salvatore Di Franco, nome della vittima, era proprietario dell’azienda di autotrasporti Di Franco dove è avvenuto il grave incidente. Indagano i carabinieri della Tenenza di Misterbianco.

Morto folgorato a 69 anni

Il caso della morte di Salvatore Di Franco è purtroppo l’ennesimo di una lunga lista di incidenti sul posto di lavoro. Il mese di marzo si è aperto con diverse morti, come il 50enne travolto dal muro di una casa in costruzione a Campofelice di Roccella vicino Palermo.

Di Franco, a sua volta, era a lavoro nella sua azienda quando è rimasto ucciso. Il 28 febbraio si trovava alla guida di una gru quando ha sfiorato dei cavi elettrici ed è rimasto folgorato da questi. Le ferite sono risultate subito gravi e per lui non c’è stato nulla da fare.

Grave incidente a Misterbianco (Catania): Salvatore Di Franco è morto folgorato nella sua azienda

Le dinamiche dell’incidente

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, ancora a lavoro per sciogliere i dubbi in merito alla morte di Di Franco, il 28 febbraio si è verificato l’incidente. L’uomo di 69 anni era alla guida di una gru quando è rimasto folgorato dai cavi elettrici urtati. Di Franco stava spostando un cassone in metallo quando si è verificato l’incidente.

Inutili i soccorsi, per quanto rapidi. L’uomo è arrivato in condizioni gravi, difficili da stabilizzare. Riportava ferite multiple, come costole rotte e i danni conseguenti a folgorazione.

La causa della morte

La causa della morte di Salvatore Di Franco, 69 anni e prossimo ai 70 (il compleanno sarebbe stato festeggiato il 13 marzo), è stata la conseguenza della folgorazione. Infatti l’uomo è risultato subito grave, ma non è morto sul colpo. Al contatto con i cavi elettrici, il 69enne ha perso i sensi per via della folgorazione ed è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’Ospedale Cannizzaro di Catania.

Lì è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, dove hanno tentato di far riprendere l’uomo arrivato in arresto cardiaco. Poco dopo l’arrivo però non c’è stato nulla da fare ed è deceduto. Da un’analisi postuma sono risultate diverse fratture alle costole.