Il video di Gattuso contro Joško Jeličić dopo la partita, tensione alle stelle in diretta tv: "Con la mano no"

Gennaro Gattuso, attuale allenatore dell’Hajduk Spalato, ha discusso con Joško Jeličić, ex calciatore e ora opinionista in tv, al termine della partita persa col Rijeka. Arrivando a bordocampo per la consueta intervista post match, il tecnico italiano ha dato la mano a tutti i presenti tranne che a Jeličić. Da lì, gli animi si sono surriscaldati e il video dello scontro ha fatto rapidamente il giro del web.

Cosa è successo tra Gattuso e Jeličić

Al termine della partita persa dal suo Hajduk Spalato sul campo del Rijeka, Gennaro Gattuso si è presentato nella postazione a bordocampo della tv croata MAXSport per la consueta intervista di rito. L’allenatore italiano, però, si è rifiutato di stringere la mano a Joško Jeličić, lì presente nel ruolo di opinionista.

Gattuso ha detto a Jeličić: “A te non dico niente perché parli troppo e hai poco rispetto per le persone. Eppure hai giocato a calcio e dovresti conoscere bene queste situazioni. Tu parli sempre male“.

Fonte foto: ANSA

Gennaro Gattuso è l’attuale allenatore dell’Hajduk Spalato.

L’ex calciatore croato ha provato a ribattere, ma il tecnico dell’Hajduk Spalato non ha voluto sentire ragioni. “Non con la mano“, è riuscito solo a dire (in italiano) Jeličić, riferendosi al dito sollevato vicino al suo volto da Gattuso. “Questo è il mio stile”, si è giustificato l’allenatore italiano.

Gattuso ha poi ribadito, passando dall’inglese allo spagnolo: “Parla quando sei faccia a faccia, non quando sei in studio. Ora non voglio parlare con te. Questa è l’ultima volta che mi presento qua a parlare con la tv se so che ci sei tu, perché sei una cattiva persona“.

“Tu sei straniero e devi rispettare tutte le persone che stanno qua”, ha controbattuto Joško Jeličić.

L’ultimo affondo di Gattuso: “Cosa hai vinto tu? Quando parli sembra che hai vinto tutto tu! Non tieni rispetto delle persone. Non voglio parlare con te”.

Come sta andando Gattuso in Croazia da allenatore dell’Hajduk Spalato

Lo scontro tra Gennaro Gattuso e Joško Jeličić è andato in scena domenica 16 marzo, subito dopo il big match tra l’Hajduk Spalato, allenato proprio dal tecnico italiano, e il Rijeka.

Il Rijeka, che giocava in casa, ha sconfitto 3 a 0 l’Hajduk Spalato e l’ha sorpassato in classifica, conquistando il primo posto.

Chi è Joško Jeličić

Joško Jeličić è un ex calciatore croato classe 1971, di ruolo centrocampista.

Il suo esordio tra i professionisti, nel 1987, è arrivato proprio con la maglia dell’Hajduk Spalato, con cui ha disputato 158 partite.

In Croazia, Jeličić ha giocato anche per Croazia Zagabria, Dinamo Zagabria e NK Zagabria, vincendo complessivamente 5 campionati nazionali. Nel corso della sua carriera ha indossato anche le maglie di Siviglia in Spagna (nella stagione 1992-1993) e Pohang Steelers in Corea del Sud (stagione 2002-2003).

In Nazionale, Joško Jeličić ha giocato il 5 luglio 1992 nell’amichevole persa per 1-0 contro l’Australia: partito titolare, ha rimediato un cartellino rosso diretto al 65º minuto.

Guarda il video: