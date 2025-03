Rapisce il cucciolo di vombato in Australia ed è polemica, chi è l'influencer Sam Jones finita nella bufera

Un’influencer è finita nella bufera dopo essersi ripresa mentre afferra un cucciolo di vombato, in Australia, per scattarsi un foto insieme all’animale. La creator si chiama Samantha Jo Strable, statunitense, che sui social si descrive come una “biologa della fauna selvatica e scienziata ambientale”. Nel filmato la donna afferra il cucciolo e per qualche istante lo sottrae alle attenzioni della mamma e dice a favore di telecamera di aver realizzato il suo sogno. Dopo le polemiche Samantha ha cancellato il reel.

Il video del cucciolo di vombato

Come detto in apertura, la vicenda riguarda Samantha Jo Strable, un’influencer americana. In un reel pubblicato sul suo profilo social Sam Jones – questo il nickname con il quale è nota sulla piattaforma – la si vede afferrare un cucciolo di vombato per portarlo a sé.

La donna dichiara ai suoi followers che con quel gesto ha realizzato il suo sogno, ovvero quello di abbracciare un cucciolo di vombato. Samantha Jo Strable nota l’animale a bordo strada mentre si trova in Australia, quindi ferma la sua auto e il suo operatore la riprende mentre afferra il cucciolo.

Dopo aver preso l’animale l’influencer attraversa la strada di corsa per ritornare verso l’auto, con il cucciolo che inizia a dimenarsi. In quel momento l’operatore dice: “Guarda la madre, lo sta inseguendo”.

Poi lo stesso operatore le dice: “La mamma si sta arrabbiando, è meglio lasciarlo andare”, quindi Samantha Jo Strable ritorna a bordo strada e lascia libero il piccolo vombato.

Influencer nella bufera, chi è Sam Jones

Il video girato da Sam Jones ha scatenato non poche polemiche e per questo è scomparso dalla bacheca dell’influencer americana. Se visitiamo il suo profilo Instagram l’account risulta privato, circostanza oltremodo strana per un creator che lavora per rendere virali i suoi contenuti che per forza di cose devono essere pubblici.

Oltre alle polemiche scoppiate tra il popolo social, il materiale girato dalla creator americana in Australia è arrivato sul tavolo delle autorità e delle istituzioni locali.

La giovane ha spesso fatto parlare di sé e in molte occasioni ha manifestato il suo sostegno verso la caccia. Amante della “wildlife”, come spesso sostiene, è nota per i suoi contenti all’aria aperta. Ai suoi follower dice di essere una “biologa della fauna selvatica e scienziata ambientale”.

Sam Jones rischia l’espulsione dall’Australia

Come riporta Newweek, secondo il Wildlife Information Rescue and Education Service (Wires) la legge australiana punisce chiunque sottragga la fauna selvatica locale dal proprio habitat.

Il ministro dell’immigrazione Tony Burke ha riferito a Abc News che sarebbero in corso accertamenti sul visto in possesso dell’influencer, ma soprattutto ha detto: “Non vedo l’ora che l’Australia si liberi di questa persona, non mi aspetto che ritorni”.

Sulla vicenda si è pronunciato anche il premier australiano Anthony Albanese, che in una conferenza stampa ha invitato l’influencer a “prendere un cucciolo di coccodrillo alla madre” per “vedere come va”. Albanese ha poi sottolineato che “prendere un cucciolo di vombato alla madre e chiaramente causare sofferenza alla madre è semplicemente un oltraggio“.

Non è la prima volta in cui i creator finiscono nella bufera: nel 2023 Ruby Franke è stata arrestata per abuso su minore: sui social consigliava le punizioni corporali da infliggere ai figli.