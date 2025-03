Tensione prima di Athletic Bilbao-Roma, tifosi vicini allo scontro: romanisti spinti nel settore dalla polizia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I tifosi di Athletic Bilbao e Roma sono arrivati vicini allo scontro fuori dallo stadio della città basca, dove le due squadre si sarebbero più tardi affrontate. La polizia è dovuta intervenire per separare le tifoserie e spingere i romanisti all’interno del loro settore.

Scontro sfiorato tra tifosi di Athletic Bilbao e Roma

Attorno alle 17:30 del 13 marzo a Bilbao, fuori dal gate 15 dello stadio San Mames, i tifosi della squadra locale dell’Athletic e quelli della Roma sono arrivati vicini allo scontro fisico.

Tra le due fazioni sarebbero avvenuti lanci di oggetti, petardi e bombe carta, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Soltanto l’intervento della polizia ha evitato che le tifoserie arrivassero a contatto.

Fonte foto: ANSA Tifosi della Roma all’entrata del San Mames

A Bilbao si tiene la partita tra Athletic Bilbao e Roma valida per il ritorno degli ottavi di Europa League. La squadra italiana parte dalla vittoria per 2 a 1 ottenuta in casa all’Olimpico.

Le cariche della polizia fuori dal San Mames

È stato solo l’intervento della polizia basca che ha posto fine agli scontri tra tifosi della Roma e dell’Athletic Bilbao. Gli agenti in tenuta antisommossa si sono interposti tra le due fazioni, impedendo che entrassero a contatto.

La polizia ha quindi disperso i tifosi con alcune cariche di alleggerimento, in modo da riportare la situazione fuori dallo stadio sotto controllo prima dell’inizio della partita.

Una volta dispersi i tifosi dell’Athletic, la polizia ha spinto quelli della Roma all’interno dello stadio, confinandoli nel settore ospiti a loro dedicato, in modo da impedire che potessero entrare nuovamente in contatto con i sostenitori della squadra di casa.

Disordini anche all’interno dello Stadio

Momenti di tensione anche all’interno del San Mames. Mentre le due tifoserie arrivavano quasi a contatto all’esterno infatti, circa 200 tifosi della Roma erano già stati fatti entrare nel settore ospiti, proprio per evitare scontri.

Appreso che il resto del corteo stava rischiando di scontrarsi con i tifosi avversari, i sostenitori della squadra italiana hanno tentato di uscire nuovamente dallo stadio per dare supporto al resto dei supporter giallorossi.

La polizia è dovuta intervenire respingendo anche questa porzione dei tifosi della Roma e confinandola all’interno del settore ospiti, dove sono poi arrivati gli altri supporter italiani.