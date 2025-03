Matteo Bassetti contro Heather Parisi: "Da ballare cicale a sentirsi statista è un attimo"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, ha sferrato un attacco contro Heather Parisi sul social network X, in risposta a un messaggio pubblicato dalla showgirl sulla manifestazione per l’Europa andata in scena a Roma nel pomeriggio di sabato 15 marzo.

L’attacco di Matteo Bassetti a Heather Parisi

Il post di Matteo Bassetti è apparso online sulla sua bacheca sul social network X nel pomeriggio di domenica 16 marzo.

L’infettivologo ha commentato il messaggio di Heather Parisi, scrivendo: “Da ballare cicale a sentirsi statista è un attimo“.

Un momento della manifestazione in piazza a Roma, che ha innescato la polemica tra Matteo Bassetti e Heather Parisi.

Cosa ha scritto Heather Parisi sulla manifestazione pro Europa a Roma

A scatenare la reazione di Matteo Bassetti è stato quanto scritto da Heather Parisi sulla manifestazione pro Europa organizzata a Roma nella giornata di sabato 15 marzo.

La showgirl, domenica, aveva commentato così l’evento: “Io non credo che i Vecchioni, i Jovanotti, i Bisio, i Serra, Amendola, Littizzetto, Fazio e gli altri VIP che hanno partecipato alla manifestazione di ieri a Roma rappresentino gli Italiani. Non credo rappresentino nemmeno la maggioranza degli Italiani”.

Heather Parisi aveva descritto i protagonisti appena citati come “privilegiati da salotto“, che, “con i loro luoghi comuni moraleggianti, le capriole retoriche per giustificare l’ingiustificabile, le finte citazioni e gli slogan imbolsiti”, stanno “sempre più lontani dai problemi della gente”.

“Secondo la loro spiccia morale”, ha aggiunto ancora Heather Parisi, “tirarsi ora indietro dai sacrifici per sborsare 800 miliardi per le armi, è da viziati con la pancia piena e da impigriti dal benessere”.

La chiosa finale: “Per questi privilegiati, l’Italia che vive con poco per colpa di trent’anni di salari bassi e tagli al welfare, semplicemente non esiste. E non sono qualche migliaio di partecipanti raccattati con i pullman per l’Italia con la promessa di una gita a Roma, a renderli ‘rappresentanti della gente’. Questi privilegiati rappresentano solo sé stessi e le élites che vogliono ingraziarsi“.

La manifestazione pro Europa a Roma

Nel pomeriggio di sabato 15 marzo, a Roma, è andata in scena la manifestazione pro Europa supportata da diversi personaggi del mondo dello spettacolo.

Michele Serra, chiudendo la manifestazione in piazza del Popolo a Roma, aveva detto: “Siamo stati in 50 mila in piazza“.