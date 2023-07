Il video della grandine che ha devastato Bologna. Tre feriti anche a Ferrara, raffiche di vento a Ravenna

Il nord Italia è colpito in questi giorni da temporali che stanno causando danni in diverse regioni, di cui ormai non si riesce più a tenere il conto. In Emilia Romagna una rapida e intensa grandinata e forti raffiche di vento hanno distrutto abitazioni, divelto alberi e causato danni a diverse automobili.

L’evento estremo ha colpito anche la città di Bologna, causando feriti, danni incalcolabili ad auto, abitazioni e campi coltivali. Il Comune ha parlato “forte temporale con raffiche di vento e grandine” e ha raccomandato “massima attenzione a sottopassi, cartelloni stradali, alberi”. La dimensione dei chicchi di grandine, come già registrato ad Asti e in altre zone del nord Italia, ha raggiunto diversi centimetri.

Il forte vento ha scoperchiato tetti dei capannoni, bucato lucernari. Colpita anche un’ambulanza nel bolognese, mentre effettuava un intervento. Il mezzo sarebbe stato gravemente danneggiato, ma fortunatamente né l’equipaggio né la persona soccorsa sono rimasti feriti.

Anche in provincia di Ferrara almeno 3 persone sono rimaste ferite da una violenta grandinata e hanno avuto necessità di ricevere cure in pronto soccorso, due delle quali per delle ferite alla testa.

Non è esente dal maltempo nemmeno Ravenna, colpita da una raffica di vento a 129 km/h nella zona di Alfonsine, dove i danni sarebbero ingenti, ma anche a Bagnacavallo e Fusignano, dove si registrano diverse chiamate per i danni derivati dal vento e dalla grandine.