Maltempo e grandine ad Asti con chicchi grandi come palline da tennis: fino a 6 centimetri di diametro

Un violento temporale si è abbattuto nella mattinata di venerdì 21 luglio sull’Astigiano. Grandine di grosse dimensioni, fino a 6 centimetri di diametro, è stata segnalata a Castelnuovo Don Bosco e Moncucco Torinese (Asti).

Decine di chiamate ai vigili del fuoco

Il quotidiano “La Stampa” riferisce di decine di chiamate ai vigili del fuoco da residenti nella zona di Castelnuovo Don Bosco per alberi abbattuti, danni a tettoie e serre.

Si segnalano numerose auto in panne, anche se non vi sarebbero feriti. I vigili del fuoco del comando provinciale di Asti stanno intervenendo con numerose squadre.

Grandine fino a 6 centimetri di diametro

Segnalata dal sito Dati meteo Asti grandine di grosse dimensioni fino a 5/6 centri metri di diametro. Non è la prima volta, dall’inizio dell’estate, che si registra la caduta di grossi chicchi di grandine in questa zona del Piemonte: è accaduto anche il pomeriggio del 6 luglio 2023, quando un intenso temporale ha interessato una vasta area compresa tra il Basso Torinese e la Valle Bormida passando per Roero, Albese, Langhe.

Fino a domani sera, sabato 22 luglio 2023, tutto il nord Italia sarà interessato da flussi occidentali a tratti intensi ed instabili. Oggi, venerdì 21 luglio 2023, è previsto lo sviluppo di rovesci e temporali localmente intensi e in rapido movimento verso est nord est.

Maltempo anche a Varese e in tutta la Lombardia

Il maltempo colpisce anche la Lombardia. Un temporale ha colpito nella mattinata di venerdì 21 luglio la provincia di Varese, dove la centrale operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto decine di richieste di intervento per allagamenti e alberi caduti: l’Ansa segnala inoltre due abitazioni il cui tetto è stato colpito da un fulmine, innescando un incendio.

Fonte foto: ANSA Grandine grossa come limoni

Pioggia battente e grandine hanno colpito in modo particolare Varese città, Gallarate e il sud della provincia.

Nella giornata di mercoledì 19 luglio, il maltempo si era concentrato sul Veneto e sul Trentino, in particolare sulla zona del Cadore. Ammontano a 290 gli interventi dei vigili del fuoco nelle province di Venezia, Padova, Vicenza, Treviso e Verona per i danni causati dalla grandine.

A Mantova, nella serata del 19 luglio, un temporale si è abbattuto nella città e nell’hinterland, con chicchi di grandine dalle dimensioni anomale.