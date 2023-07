Maltempo e grandine a Mantova con chicchi grandi come limoni: danni ad auto e abitazioni dopo il grande caldo

La crisi climatica rende sempre più visibili i suoi effetti, alternando eventi estremi come caldo afoso e piogge violente. A Mantova, nella serata del 19 luglio, un temporale si è abbattuto nella città e nell’hinterland, con chicchi di grandine dalle dimensioni anomale.

Il temporale a Mantova

Il violento temporale ha colpito Mantova e l’hinterland nella tarda serata del 19 luglio, intorno alle 23, dopo una giornata caratterizzata da temperature elevate oltre i 30 gradi.

Preannunciato da lampi e tuoni, il maltempo si è abbattuto nella città lombarda per diversi minuti, con chicchi di gradine grandi quanto il palmo di una mano.

La grandine, di dimensioni notevoli, ha in breve tempo causato danni ai lucernari e ai parabrezza di diverse auto parcheggiate in strada nel centro cittadino.

Danneggiati anche muri di abitazioni e finestre, tetti e interi impianti fotovoltaici. La caduta di alcuni alberi ha poi reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Il timore è che il maltempo abbia causato anche danni consistenti all’agricoltura.

Caldo estremo

Come a Mantova, nella giornata del 19 luglio diverse città d’Italia hanno toccato temperature estreme, superiori alla media anche di 9 gradi e con picchi di oltre 48 gradi.

Con la penisola attraversata dall’anticiclone africano, le città da bollino rosso erano 23 in tutto, con rischi sulla salute anche per persone sane e attive e non solo per i sottogruppi più fragili.

Per le città interessate, è stata diramata l’allerta per il caldo.

Maltempo in Lombardia

Qualche settimana prima, temporali e grandine si erano già abbattuti in Lombardia nelle province di Como e Varese.

Anche in quel caso avevano causato danni alle abitazioni e il crollo degli alberi, rendendo necessario l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco.

In una sola giornata erano state un centinaio le richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco da parte dei cittadini, per tagliare alberi spezzati dalle raffiche di vento e rimuovere i tetti crollati.

Per diverso tempo, anche la circolazione su strade, viadotti e ferroviaria è stata interrotta a causa del maltempo.