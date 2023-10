Il video dell'anziana maltrattata dalla badante in provincia di Lucca: botte e spintoni, arrestata 46enne

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Le immagini dell’anziana maltrattata dalla badante in provincia di Lucca hanno portato i carabinieri di Altopascio ad arrestare l’assistente 46enne.

Da circa un mese i militari di Altopascio (Lucca), coordinati dalla Procura della Repubblica, stavano indagando su un’assistente domiciliare di origini marocchine sospettata di perpetrare maltrattamenti contro la donna che avrebbe dovuto accudire.

Come riporta ‘La Nazione’, i sospetti erano stati sollevati da una vicina dell’anziana, una 87enne non autosufficiente, che dall’arrivo della nuova badante aveva notato un peggioramento delle condizioni di salute della donna, una notevole perdita di peso e qualche livido sul suo corpo.

Per questo i militari di Altopascio, insieme ai colleghi del Nor di Lucca, avevano iniziato a monitorare la badante. Nel tempo i timori della vicina di casa si erano rivelati fondati, per questo lunedì 30 ottobre gli uomini dell’Arma hanno fatto irruzione nell’appartamento dell’anziana e hanno arrestato l’assistente domiciliare con l’accusa di maltrattamenti.

L’anziana è stata subito affidata alle cure dei figli e del personale del 118. Recentemente a Tivoli è emerso un episodio di violenze sessuali ai danni di una pensionata di 73 anni da parte del badante 28enne.