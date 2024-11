Chiesto il processo per il figlio di Daniela Santanchè, Lorenzo Mazzaro: l'accusa su presunti abusi edilizi

Lorenzo Mazzaro, figlio della ministra del Turismo Daniela Santanchè, rischia il processo in seguito all’inchiesta su presunti abusi edilizi nella sua villa di Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. La procura del tribunale toscano ha chiesto il rinvio a giudizio per il 28enne con l’accusa di aver realizzato lavori non autorizzati nell’immobile, che si trova in un’area soggetta a vincoli paesaggistici.

La villa di Pietrasanta

Al centro delle imputazioni dei pm ci sarebbero le opere effettuate tra il 2014 e 2016 nella villa intestata a Lorenzo Mazzaro, situato all’interno del Parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta, nel Lucchese.

Si tratta di interventi su una tettoia e una veranda della proprietà di circa 270 metri quadrati acquistata nel 2014 per circa 1,5 milioni di euro, conosciuta come Casina Rossa.

Le accuse a Lorenzo Mazzaro

Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, sui lavori la pm Elena Leone ha richiesto accertamenti tecnici, che la proprietà della villa non sarebbe riuscita a produrre per respingere le contestazioni. Le opere rappresenterebbero delle violazioni di beni ambientali e culturali e adesso rischiano di essere abbattute.

Sarebbero state nove le domande di sanatoria inviate negli anni dall’intestatario della villa al Comune di Pietrasanta. Tutte richieste respinte dall’amministrazione locale.

Gli accertamenti sul figlio di Daniela Santanchè

I vigili inviati dal Comune di Pietrasanta per fare altri accertamenti avrebbero anche riscontrato nuove violazioni, che avrebbero portato alla firma su tre ordinanze di demolizione nella prima settimana di novembre.

La proprietà ora ha 90 giorni per opporsi di fronte al tribunale amministrativo regionale della Toscana e richiedere una sospensiva.

La villa è intestata a Lorenzo Mazzaro, ma Daniela Santanchè l’avrebbe inclusa tra i cespiti immobiliari da usare per salvare dal dissesto Visibilia, società con la quale è a processo per truffa aggravata ai danni dell’Inps.