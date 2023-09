Il vicino bestemmia a cena e lui lo accoltella a Lentate sul Seveso: era già stato condannato a 10 anni

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

A Lentate sul Seveso, nella provincia di Monza e Brianza, un 44enne, pregiudicato, è stato denunciato per lesioni gravissime dopo una rissa nata a causa di alcune bestemmie.

Cosa è successo a Lentate sul Seveso

I fatti, riportati da ‘La Repubblica’, risalgono al 23 giugno scorso, quando il 44enne si è recato a Lentate sul Seveso per salutare la madre che non vedeva da lungo tempo. Nell’occasione, aveva deciso di fermarsi a cena nello spiazzo condominiale della corte, assieme ai vicini di casa.

Durante la serata uno dei vicini, un 60enne avrebbe iniziato ad alzare i toni della conversazione bestemmiando davanti ai presenti. Il 44enne, fervido credente, gli avrebbe chiesto a più riprese di smettere ma ne era scaturita un’accesa discussione durante i quali erano stati tirati fuori i coltelli. Mentre il 60enne veniva costretto a desistere da un commensale, intervenuto per sedare la lite, il 44enne, anch’egli inizialmente bloccato, sarebbe riuscito a divincolarsi e a colpire il 60enne con due fendenti, prima di darsi alla fuga a bordo di una moto.

Fonte foto: Tuttocittà.it I fatti si sono svolti a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza in Lombardia: un uomo avrebbe accoltellato un altro uomo perché infastidito dalle sue bestemmie.

L’accoltellamento

Le coltellate sono state due: una sotto l’ascella sinistra e l’altra nella parte bassa della schiena. Le due coltellate hanno provocato al 60enne due profonde ferite di 5 centimetri.

L’arresto

Il 44enne è stato arrestato dai Carabinieri di Lentate sul Seveso lo scorso 25 luglio a Merate.

Attualmente è in carcere: deve scontare una condanna a 10 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione per un cumulo di pene relativo a condanne per diversi reati commessi a Carate Brianza, Giussano, Carugo e Cabiate tra il 2009 e il 2017, tra i quali porto abusivo di armi, truffe e frodi informatiche, ricettazione, rapina e lesioni personali.