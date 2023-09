Bestemmie vietate in un bar di Castello di Godego vicino Treviso: multe da 1 a 5 euro, la reazione dei clienti

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

La notizia è di quelle che inevitabilmente provocheranno un sorriso e, perché no, anche un certo dibattito. Una storia che è diventata rapidamente virale a partire dal piccolo Comune di Castello di Godego, nella provincia di Treviso, lì dove è in attività uno dei tanti “Bar Sport” della penisola. I proprietari hanno però preso qui una decisione audace e inusuale: multare i clienti che bestemmiano. L’insolita iniziativa prevede l’introduzione di diverse tariffe per le bestemmie pronunciate all’interno del bar. I dettagli variano, ma l’obiettivo è chiaro: scoraggiare l’uso di linguaggio blasfemo. E dare nuovo senso a queste esternazioni, destinando i proventi delle sanzioni a un uso benefico.

Multe per le bestemmie

La decisione di introdurre multe per le bestemmie al “Bar Sport” è stata presa dopo una discussione accesa tra due clienti. Il diverbio è stata caratterizzato da un uso eccessivo di parole blasfeme, il tutto mentre un bambino si trovava nel bar.

I proprietari, preoccupati per la presenza del minore e l’uso sconsiderato del linguaggio, hanno deciso di intervenire. Hanno creato un cartello che elenca le tariffe per le bestemmie: 1 euro per una bestemmia, 2,5 euro per tre bestemmie e 5 euro per una bestemmia “d’autore”.

La reazione dei clienti

Questa iniziativa insolita mira a scoraggiare l’uso di parole offensive e a promuovere un ambiente più rispettoso. Malgrado quello che si potrebbe pensare, la reazione dei clienti al “Bar Sport” è stata sorprendentemente positiva.

Nessuno ha protestato contro l’introduzione delle multe, e la maggior parte dei clienti ha addirittura depositato volontariamente un euro nel barattolo dedicato senza bisogno di essere sollecitati.

Alcuni clienti sono andati oltre, anticipando la somma e ammettendo che molto probabilmente avrebbero bestemmiato durante la giornata.

Verso una causa benefica

Un comportamento del genere di certo non sembra suggerire che l’iniziativa abbia raggiunto l’obiettivo sperato. Tuttavia, esiste un secondo fine dietro la decisione del Bar Sport, sicuramente edificante.

L’aspetto interessante di tutta la vicenda, infatti è la destinazione scelta dei soldi raccolti. I proventi delle multe per bestemmie saranno devoluti in beneficenza a un’associazione locale.

Questo significa che oltre a promuovere un comportamento migliore all’interno del bar, il “Bar Sport” contribuirà anche a sostenere una causa nobile nella comunità del posto.