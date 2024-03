Il veterinario star dei social Marco Petrini morto a 37 anni: chi era "Dottorpet"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Lutto nel mondo dei social. Il veterinario Marco Petrini, esperto di animali esotici e famoso su Instagram e TikTok per i suoi video pubblicati sul profilo “Dottorpet” è morto a soli 37 anni a causa di una malattia incurabile.

La morte di Marco Petrini

Lunedì 25 marzo è morto a Tivoli, città dove abitava, Marco Petrini, veterinario esperto di animali esotici, noto su internet come Dottorpet. Secondo quanto riportato dal sito ‘Today’, la causa della morte sarebbe stata una malattia incurabile di cui il veterinario era affetto.

Marco Petrini aveva soltanto 37 anni ed era diventato famoso sui social grazie ai suoi profili TikTok, dove aveva oltre 126mila follower, e Instagram, dove invece lo seguivano circa 67mila persone.

Lavorava dal 2018 presso la clinica veterinaria Guidonia, e si era specializzato nella cura degli animali esotici. La stessa clinica lo ha ricordato in un commosso post sui social poche ore dopo la diffusione della notizia della sua morte.

I video di Dottorpet

Nei suoi video sui social Marco Petrini mostrava gli aspetti nascosti della sua professione, parlando soprattutto degli animali in cui si era specializzato, ma anche di quelli più comunemente trattati dai veterinari.

Tra i brevi video presenti sul suo profilo Instagram, molti erano dedicati a sfatare falsi miti sugli animali più strani o a divulgare informazioni e curiosità su specie molto conosciute al grande pubblico ma poco approfondite.

Il cordoglio di Tivoli e dei social

Sia sui social che nella comunità di Tivoli è stato grande il cordoglio dopo la notizia della morte di Marco Petrini. Tra i primi a intervenire il direttore della clinica veteriaria Guidonia, dove lavorava Gianluca Marchetti.

“Sei sempre stato l’eccezione alla regola, il cuore oltre l’ostacolo, il paroliere della serata. Vorrei che tutti sapessero che profondità umana c’era sotto la corazza da istrione che ti eri finemente costruita addosso” ha scritto in un post su Facebook.

“Ingovernabile come una nave senza timone ma capace di tornare incredibilmente in porto anche con il mare in tempesta. Personaggio straordinario ed unico in un mondo ancora più povero da ora in poi” ha poi concluso Marchetti. Numerose le dediche sui suoi profili social da parte dei suoi fan.