Giorgi Tzanelitze star di TikTok morto a Roghudi vicino Reggio Calabria: l'influencer 23enne era in vacanza

Tragedia vicino a Reggio Calabria. Un giovane influencer greco di TikTok, Giorgi Tzanelidtze conosciuto sui social come Tzane, è morto nel paese abbandonato di Roghudi precipitando da un balcone privo di ringhiera.

Nella serata di martedì 12 marzo l’influencer greco di origini georgiane Giorgi Tzanelidtze, conosciuto come Tzane, è morto nel paese abbandonato di Roghudi, vicino a Reggio Calabria.

Si trovava in vacanza con alcuni amici e colleghi nel Sud Italia e aveva organizzato un’escursione nella zona delle comunità che parlano dialetto griko, che ha forti influenze elleniche.

Tra gli obiettivi c’era anche quello di realizzare un video nel Paese abbandonato di Roghudi. Gli abitanti lo lasciarono decenni fa a causa di una frana che lo isolò completamente e da allora è meta di escursioni da parte dei turisti, nonostante le autorità lo sconsigliano.

La dinamica dell’incidente di Roghudi

Secondo quanto riportato dal sito di informazione locale ReggioToday, Tzane e un gruppetto di amici si erano avventurati a Roghudi per un’escursione, ma si erano attardati fino a sera.

Il giovane influencer, solo 23 anni, sarebbe salito sul balcone di una casa diroccata, privo di ringhiera. Da qui, forse anche a causa del buio che impediva di vedere esattamente dove finisse il pavimento, sarebbe caduto.

I soccorsi sono stati complicati proprio dal fatto che i ragazzi si trovavano in un luogo totalmente isolato. Le ambulanze non potevano raggiungerli a causa della vecchia frana e quindi Tzane non ha ricevuto immediatamente le cure necessarie.

Il cordoglio su TikTok

Gli amici di Tzane ne hanno annunciato la morte poco dopo direttamente dai propri profili social: “Purtroppo Tzane non è più con noi. Ci ha lasciato ieri pomeriggio nel nostro viaggio in Italia. Pregate con noi affinché la sua piccola anima riposi in pace”.

I fan hanno immediatamente reagito con tributi e messaggi di cordoglio a loro e alla famiglia del ragazzo. Il padre di Tzanelidtze si è recato in Italia per riportare la salma del figlio in grecia.

Tzane era un fitness influencer che si dedicava spesso anche a video ironici. Inizialmente alcuni fan non credevano alla notizia della sua morte, reputandola uno scherzo e costringendo gli amici a specificare che purtroppo era tutto vero.