L'influencer Vanessa Mancini morta improvvisamente nel bagno di casa a 41 anni: trovata dai genitori

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

L’influencer Vanessa Mancini è morta a 41 anni, probabilmente stroncata da un infarto. Il corpo senza vita della creator digitale brasiliana è stato trovato dai genitori in bagno, nella sua abitazione di Manaus. Come riporta ‘Il Messaggero’, Mancini era seguita da migliaia di follower, era nota per il suo stile sfarzoso e la passione per la moda.

La visita cardiologica

L’influencer 41enne sarebbe crollata esanime sul pavimento del bagno di casa sua in seguito al malore improvviso lo scorso 6 novembre. I genitori avrebbero chiamato immediatamente i soccorsi, ma all’arrivo del personale medico per la donna sarebbe stato già troppo tardi.

La famiglia ha annunciato la sua morte in un comunicato, descrivendola come una persona con “un cuore enorme” che “si godeva la vita al massimo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ✨🧿✨ (@vanessamancini)

Oltre 30mila follower la seguivano per i contenuti pubblicati sul suo profilo Instagram sulla sua vita quotidiana, sulla moda e sui viaggi. Lo scorso luglio Mancini aveva postato una foto assieme al suo cardiologo dopo una visita.

La notizia

La notizia è stata diffusa il 9 novembre ma sta circolando in queste ore in Italia probabilmente per un caso di omonimia: molti utenti sui canali social avrebbero scambiato la 41enne brasiliana per un’altra Vanessa Mancini, una giovane partecipante dell’ultima edizione di ‘Uomini e donne’.

Il precedente

Il decesso di Vanessa Mancini arriva a qualche giorno di distanza dalla morte di un’altra influencer brasiliana, la 29enne Luana Andrade.

La ragazza ha perso la vita a seguito all’esito negativo di un’operazione chirurgica di liposuzione al ginocchio, all’ospedale São Luiz di San Paolo. Secondo quanto riferito dalla struttura sanitaria la 29enne è andata in arresto cardiaco due ore dopo l’intervento e traferita in terapia intensiva per una trombosi massiccia.

Come riportato da ‘Il Messaggero’, la causa ufficiale della morte di Andrade sarebbe stata un’embolia polmonare, un improvviso blocco arterioso che si sarebbe verificato dopo che un tessuto si sarebbe staccato dalle vene della gamba arrivando ai polmoni.