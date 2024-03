Morta a 102 anni Iris Apfel, guru dell'interior design e della moda: modella e influencer fino all'ultimo

Iris Apfel è morta a 102 anni a Palm Beach, in Florida, venerdì 1 marzo. Nel corso della sua lunga carriera è stata consacrata come eccentrica e inimitabile icona di stile. Era attiva nel mondo della moda e del design di interni. Nella sua lunga carriera aveva collaborato con numerosi brand e aveva partecipato ai lavori di ristrutturazione della Casa Bianca per nove presidenti.

È morta Iris Apfel

Iris Apfel si riferiva a sé stessa con lo scherzoso appellativo di “stellina geriatrica”. Ultimamente aveva firmato una collezione per H&M.

Era nata nel 1921 da una famiglia ebrea di New York. Il primo approccio con la moda avvenne nel negozio della madre, proprietaria di una boutique.

Negli anni successivi crebbe in una fattoria, ma prendeva spesso il treno per andare a New York, al Greenwich Village, a guardare le vetrine. Aveva studiato Storia dell’arte all’Università di New York e aveva frequentato l’Accademia d’arte presso l’Università del Wisconsin-Madison.

Furono i genitori a incoraggiarla a intraprendere la carriera nella moda. Il primo approccio avvenne con la collaborazione con la rivista Women’s Wear Daily, bibbia del glamour.

Nel suo curriculum una serie di collaborazioni di rilievo, fra le quali quelle con Citroën, Magnum, Happy Calze, Blue Illusion e Mac.

Iris Apfel ha progettato gli interni per la Casa Bianca durante le presidenze di Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan e Clinton.

Dopo 67 anni insieme Iris Apfel perse l’amato marito Carl, industriale tessile morto all’età di 100 anni.

La fashion addicted più anziana al mondo partecipava ancora ai principali eventi della moda e talvolta sfilava in sedia a rotelle.

Elogio del colore

Iris Apfel amava gli outfit colorati e invitava le donne a osare, abbandonando “l’uniforme di collant neri o jeans con maglione, stivaletti e giacca di pelle”. “Osa essere diverso!”, diceva.

La collezione di moda

“Un giorno qualcuno mi ha detto ‘non sei carina e non lo sarai mai, ma non importa, hai qualcosa di molto più importante: hai stile‘”, raccontava spesso.

Nel suo appartamento newyorkese aveva una collezione di abiti di alta moda raccolti nel corso dei decenni. Nel 2005 il Metropolitan Museum di New York allestì una retrospettiva sul suo guardaroba.

Iris Apfel su Instagram

Iris Apfel era molto attiva su Instagram. Il suo account conta 3 milioni di follower. Il suo ultimo post prima della morte risale al 29 febbraio. Apfel l’aveva pubblicato per festeggiare i suoi 102 anni e mezzo.