Addio a Tatjana Patitz, supermodella degli anni Novanta insieme a Naomi Campbell e Cindy Crawford

Durante l’epoca d’oro delle top model Tatjana Patitz era un’icona del calibro di Naomi Campbell e Cindy Crawford. Per questo la notizia della morte, a soli 56 anni, della supermodella tedesca ha scosso il mondo della moda e non solo. La causa del decesso non sono è stata ancora resa nota, così come non si conosce la data esatta della morte.

La scoperta di Tatjana Patitz e la notorietà

Scoperta dal fotografo Peter Lindbergh dopo un concorso all’età di 17 anni, Tatjana Patitz era diventata famosa per la partecipazione nel video della canzone Tell me di Nick Kamen (1988) all’epoca suo fidanzato.

O ancora, nello stesso anno, per lo shooting con Lindbergh che aveva ritratto Tatjana Patitz insieme a Linda Evangelista e Christy Turlington in spiaggia, senza trucco e con addosso solo una camicia bianca.

Tatjana Patitz sulla copertina di Vogue con Naomi e Cindy Crawford

Nel 1990 era comparsa sulla copertina di Vogue insieme a Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christy Turlington: una copertina iconica simbolo dell’ascesa delle top model.

Le stesse cinque supermodelle, nello stesso anno, parteciparono al video Freedom! di George Michael.

Nata da padre tedesco e madre estone ad Amburgo, in Germania, da anni Tatjana Patitz viveva in California per vivere da vicino le sue grandi passioni per la natura e per le passeggiate a cavallo.

Fonte foto: ANSA Tatjana Patitz

Tatjana Patitz, le parole di Anna Wintour

Recentemente, a febbraio 2020, Tatjana Patitz era tornata a calcare le passerelle per Etro, a Milano. Rispetto alle altre colleghe dell’epoca, Tatjana Patitz ha sempre cercato meno le luci della ribalta e non si è mai lasciata sopraffare dal caos del mondo della moda.

Tra le supermodelle più note, Patitz ha sempre incarnato l’ideale della bellezza naturale.

Anna Wintour, storica direttrice di Vogue, l’ha definita un mix tra Monica Vitti e Romy Schneider, oltre a considerarla il simbolo dello chic europeo. Sposata con Jason Johnson fino al 2009, Tatjana Patitz lascia un figlio, Jonah, nato da questa relazione.