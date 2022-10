Il rapper Niko Pandetta arrestato a Milano: si era reso irreperibile dopo la condanna definitiva

Sui social aveva salutato i suoi fan, dopo che la Cassazione ha reso definitiva una pena di 4 anni di reclusione per spaccio ed evasione. Il rapper Niko Pandetta è stato arrestato nella mattinata di mercoledì 19 ottobre in zona Quarto Oggiaro, a Milano, dagli agenti della Squadra mobile, dopo che si era reso irreperibile.

Rintracciato dagli agenti

Il cantante, dopo aver pubblicizzato nei giorni scorsi sui social la notizia della sua condanna, si era sottratto al provvedimento ma è stato rintracciato in zona Quarto Oggiaro dagli agenti della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile della Questura di Milano.

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, infatti, il trapper si era reso irreperibile.

I messaggi sui social

Nei giorni scorsi il trapper aveva diffuso un video sui social in cui diceva: “I quattro anni mi sono arrivati sì, ma devo fare due anni e mezzo. Io li faccio in affidamento, non mi chiuderanno mai. E vi dico un’altra cosa… il disco è pronto. L’anno prossimo tutti a casa. Anche se mi arrestano ho cinque dischi pronti”.

“Sono abituato agli spazi stretti, alle case piccole, alle celle, alla scena italiana. Quando tornerò là mi porterò il vostro affetto. Da dentro vi darò nuova musica. Uscirò e mi vedrete più forte di prima” ha poi aggiunto.

In un altro post Pandetta ha scritto: “Sono cambiato ma pagherò il mio passato finché ci sarà da pagarlo. Non fuggo più né dalla polizia né dalle mie responsabilità“.

Il trapper Niko Pandetta, arrestato per spaccio

Chi è il trapper

Vincenzo Pandetta, in arte Niko Pandetta, è un ex cantante neomelodico passato alla trap, già finito nel mirino delle polemiche per aver dedicato una canzone allo zio Salvatore Cappello, boss catanese al 41 bis dal 1993.

Catanese del quartiere Cibali, da tempo rivendicava di essere cambiato e di aver saldato tutti i guai con la legge. Ora però dovrà fare i conti con la condanna definitiva della Cassazione per spaccio.

Il trapper ha vinto due dischi d’oro per il singolo Pistole nella Fendi e per l’album Bella vita.

Non è il primo trapper ad avere guai con la giustizia. Il 16 agosto scorso i trapper Jordan Jeffrey Baby e Traffik, rispettivamente di 25 e 26 anni, sono stati arrestati con l’accusa di aver rapinato un operaio nigeriano a Carnate, in provincia di Monza. I due erano già noti alle forze dell’ordine.