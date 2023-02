Il piano di Alfredo Cospito al 41bis: ingrassare fino a 120 chilogrammi prima dello sciopero della fame

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Alfredo Cospito prosegue lo sciopero della fame che porta avanti da oltre 100 giorni contro il 41bis. Ma oggi emergono alcuni particolari: prima di iniziare il digiuno l’anarchico avrebbe deciso di ingrassare per meglio prepararsi ad affrontare questa forma di protesta estrema.

Cospito voleva ingrassare prima del digiuno

A svelare i piani di Alfredo Cospito una nota informativa del Gom (Gruppo operativo mobile), il nucleo della polizia penitenziaria responsabile del carcere duro.

Si tratta dello stesso documento il cui contenuto è stato in parte rivelato dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro all’amico, coinquilino e compagno di partito Giovanni Donzelli.

Donzelli, a sua volta, ne ha poi parlato in aula violando ogni protocollo. È il ‘Fatto Quotidiano’ a raccontare oggi le intenzioni dell’anarchico insurrezionalista.

Nell’introduzione della nota viene raccontato l’arrivo di Cospito al carcere di Sassari. L’uomo pesava già 120 chili e non sapeva a quali limitazioni sarebbe andato incontro sotto il regime del 41 bis.

Una volta appreso che avrebbe potuto sostenere un solo colloquio al mese con i familiari e che la sua corrispondenza sarebbe stata controllata avrebbe deciso di protestare con uno sciopero della fame a oltranza.

Alfredo Cospito al termine di un'udienza in tribunale.

Ma non prima di prepararsi a dovere tramite l’acquisto di integratori e altri prodotti. La relazione del Gom riporta le note di servizio sugli acquisti di Cospito.

“Per fare lo sciopero della fame bisogna essere in salute”, dice l’anarchico al boss camorrista Francesco Di Maio.

La relazione riporta altre frasi rivolte dall’anarchico ai medici che lo seguivano nel carcere di Sassari: “So fino a che punto posso arrivare”, “So fino a dove posso spingermi” e “So qual è il peso sotto il quale non posso scendere”.

Oggi, dopo 106 giorni di sciopero della fame, Alfredo Cospito ha perso 45 chili.

Cospito al 41 bis, decide la Cassazione

La Cassazione ha anticipato al 24 febbraio l’udienza sul ricorso presentato dal legale di Cospito contro l’ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza di Roma ha confermato il 41 bis.

‘Sky TG24’ riporta alcune frasi della dottoressa Angelica Milia, secondo la quale l’anarchico “non riesce però ad avere una termoregolazione normale” per via della perdita di peso e “indossa tre pantaloni e quattro maglioni per cercare di riscaldarsi”.

L’uomo avrebbe poi “le piastrine molto basse” e alcuni giorni fa sarebbe caduto fratturandosi il naso e perdendo molto sangue.

Ilaria Cucchi da Alfredo Cospito

Dopo essere stato visitato nei giorni precedenti da una delegazione di parlamentari del Pd, venerdì 3 febbraio Cospito è stato raggiunto dalla senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi, che lo ha trovato in condizioni “a dir poco allarmanti”.

Cospito si dice intenzionato a portare avanti a oltranza lo sciopero della fame. “Per lui è una lotta politica”, ha detto Ilaria Cucchi.