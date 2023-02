Ilaria Cucchi in carcere da Alfredo Cospito, quali sono le condizioni di salute dell'anarchico al 41bis

Ilaria Cucchi ha raggiunto il carcere milanese di Opera per incontrare Alfredo Cospito. La senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra ha voluto sincerarsi personalmente delle condizioni dell’anarchico insurrezionalista spinta dal peso della propria storia personale: “Mio fratello è morto di carcere e nessuno, mai più, deve morire di carcere“, ha detto ai giornalisti.

Ilaria Cucchi da Alfredo Cospito

“Ho trovato le condizioni del detenuto Alfredo Cospito a dir poco allarmanti, peggiora di giorno in giorno, di ora in ora”, ha detto la senatrice Ilaria Cucchi.

“E la cosa che mi preoccupa maggiormente è che non ha nessuna intenzione di interrompere lo sciopero della fame. Dice che per lui è una lotta politica“.

Fonte foto: ANSA Alfredo Cospito in una foto di repertorio.

“Ho chiesto più volte come stesse, se riesce ad andare avanti, se ha le forze e mi ha risposto di non interessarmi a lui, ma di pensare agli altri, ai detenuti anziani e malati che sono al 41bis. Su questo ovviamente farò una riflessione”, dice la senatrice.

“La prima cosa che il detenuto Alfredo Cospito mi ha detto è stata che non vuole più incontrare alcun politico. Io sono l’ultimo personaggio politico che ha incontrato e ha scelto di incontrarmi unicamente per la mia storia e per ciò che rappresento“.

“Ed è per questo che oggi io sono venuta qui: mio fratello è morto di carcere e nessuno, mai più, deve morire di carcere”, ha concluso Ilaria Cucchi.

Chi è Alfredo Cospito

Il 55enne Alfredo Cospito è uno dei leader di Fai-Fri (Federazione anarchica informale – Fronte rivoluzionario internazionale).

Dopo un lungo periodo al 41bis al carcere di Sassari è stato trasportato nella struttura detentiva di Opera per essere curato, dal momento che da 106 giorni porta avanti uno sciopero della fame e versa in uno stato di salute sempre più precario.

Cospito è in carcere da 10 anni per la gambizzazione avvenuta nel 2012 di Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare.

Durante la detenzione è stato condannato in appello per l’attentato del 2006 contro la Scuola carabinieri di Fossano (Cuneo) dove due ordigni furono piazzati dentro a due cassonetti. Fortunatamente non ci furono morti né feriti. Per quell’atto Cospito prese altri 20 anni in appello.

Cospito è il primo anarchico a scontare una pena detentiva al 41 bis.

Cospito rifiuta la visita psichiatrica

Giunto ad Opera Cospito non ha voluto sottoporsi alla visita psichiatrica e ripete di non avere intenzione di sospendere lo sciopero della fame.

“Non c’entro nulla con la mafia – va dicendo – voglio che venga cancellato il 41bis per tutti perché è uno strumento che toglie le libertà fondamentali, ho visto mafiosi che sono anziani e malati, persone non più pericolose”, ha detto.

Caso Cospito, sale la tensione

Intanto la tensione sale: dopo le proteste di piazza degli scorsi giorni, i sottosegretari alla Giustizia Andrea Delmastro e Andrea Ostellari sono stati messi sotto scorta.

Alcuni studenti dell’università La Sapienza di Roma hanno sposato la battaglia di Cospito occupando la facoltà di Lettere.

E c’è preoccupazione anche per il contenuto delle intercettazioni rivelate in Aula dal deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli secondo le quali ci sarebbe un asse mafiosi-anarchici per la cancellazione del 41bis.

Intanto una telefonata anonima al Resto del Carlino annuncia un attentato a Bologna.