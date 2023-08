Il pianista della televisione Alessandro Alessandro è morto a 62 anni: ha lavorato al Maurizio Costanzo Show

Alessandro Alessandro, il pianista noto al grande pubblico per aver lavorato in alcune popolari trasmissioni, come il “Maurizio Costanzo Show” e “Agenzia matrimoniale”, è morto all’età di 62 anni.

Alessandro Alessandro era malato di cancro

Alessandro Alessandro, come riportato dal ‘Corriere della Sera’, era malato di cancro da due anni.

Lascia la moglie Cristina Guerra, giornalista del Tg1, e i tre figli gemelli, Carlo, Luca e Gabriele.

Chi era Alessandro Alessandro

Originario di Roscigno, paese in provincia di Salerno, Alessandro Alessandro ha iniziato a lavorare nei pianobar e, successivamente, è diventato un volto familiare agli spettatori televisivi sostituendo per un periodo Franco Bracardi, storico pianista della trasmissione “Maurizio Costanzo Show” condotta da Maurizio Costanzo.

Dal 1987 al 1996, Alessandro Alessandro ha suonato il piano nel programma di Marta Flavi “Agenzia matrimoniale“.

Alessandro Alessandro ha anche collaborato con diversi musicisti importanti, come Antonello Venditti, Lucio Dalla e Renato Zero, e ha suonato in vari locali di Roma, tra cui il pianobar ‘Tutti a prua’ di piazza Cavour.

Il ricordo di Alessandro Alessandro

Il sindaco di Roscigno Pino Palmieri ha ricordato Alessandro Alessandro con un messaggio pubblicato su Facebook: “Un grande Artista che ha saputo trasmettere tanta energia positiva, oltre alla simpatia e la gioia di stare in compagnia. Ciao Maestro Alessandro, il vuoto che lasci è solo fisico, continueremo a sentire la tua presenza e la tua musica in mezzo a noi”.

Sempre su Facebook, Marta Flavi ha scritto: “Proprio adesso ho saputo che Alessandro non c’è più. Amico mio ti ho voluto molto bene e tu ne hai voluto a me. Temevo questa notizia ed è arrivata. Hai lottato come un guerriero e sei stato fortissimo. Hai sempre dato a noi tutti il tuo sorriso è la tua positività. Mi mancherai moltissimo, le nostre telefonate quotidiane, le tue battute, le risate. Riposa in pace tesoro“.