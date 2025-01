Morto l'attore John Capodice, da General Hospital e Seinfeld a Wall Street e Ace Ventura: dove l'abbiamo visto

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il mondo dello spettacolo piange John Capodice, attore comprimario di serie tv e film di successo, da General Hospital a Seinfeld, da Wall Street ad Ace Ventura, passando per La signora in giallo. Capodice era nato il 25 dicembre 1941 da genitori di origini italiane: è morto a 83 anni, il 30 dicembre 2024, nel New Jersey.

Chi era l’attore John Capodice

John Capodice era nato il 25 dicembre 1941 a Chicago, da genitori di origini italiane come svela il suo cognome.

Prima di diventare attore, aveva prestato servizio nella guerra di Corea dal 1964 al 1966.

Le serie tv e i film in cui ha recitato

La sua carriera era cominciata nel 1978, interpretando Lloyd Lord in sei episodi della serie Ryan’s hope.

Dopodiché aveva recitato in Moonlighting (1985-1989), riuscendo a collezionare ruoli in altre serie tv come:

Seinfeld

La signora in giallo

Spenser

Law & Order

Will & Grace

Avvocati a Los Angeles

Da caratterista è apparso anche in circa 30 film, tra cui:

Wall Street (1988)

Non guardarmi: non ti sento (1989)

Sono affari di famiglia (1989)

Affari sporchi (1990)

The Doors (1991)

Insieme per forza (1991)

Mi gioco la moglie… a Las Vegas (1992)

Il verdetto della paura (1994)

Nemico pubblico (1998), andato in onda in Italia proprio l’1 gennaio su Rete 4

La scelta di Joey (2005)

Due i ruoli che lo hanno reso noto al grande pubblico:

quello dell’agente di polizia che si mostra sprezzante nei confronti del detective interpretato da Jim Carrey nel film Ace Ventura – L’acchiappanimali del 1994

quello di Carmine Cerullo, gestore di un negozio di articoli sportivi, nella serie General Hospital (1994-1996)

Gli spot pubblicitari

Capodice è diventato comunque famoso anche per essere stato il testimonial di popolari pubblicità negli Usa.

Per esempio questa: