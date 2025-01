Meloni incontra Trump nella villa a Mar-a-Lago, la cena informale senza Elon Musk: di cosa hanno parlato

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nella notte tra sabato e domenica, Giorgia Meloni ha fatto una visita a sorpresa alla villa di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida. La cena, informale e senza annunci pubblici, è avvenuta dopo il suo arrivo all’aeroporto di Palm Beach. Non era presente Elon Musk, nonostante la sua vicinanza con la presidente del Consiglio. Prime voci confermano che durante l’incontro sia stato discusso il caso Sala.

Meloni arriva a Mar-a-Lago

Giorgia Meloni è arrivata a Mar-a-Lago nella serata di sabato, atterrando all’aeroporto di Palm Beach prima delle 19:30, ora locale. Non c’erano comunicazioni ufficiali sulla sua visita, che è stata una sorpresa per molti.

Il New York Times ha riportato che Meloni è entrata nella grande sala da ballo della villa, un luogo simbolico per Donald Trump, dove si svolgono spesso incontri informali.

La cena, che si è svolta con altre figure politiche e imprenditoriali, si è conclusa con la proiezione di un documentario su John Eastman, avvocato di Trump.

I commenti di Trump

Durante l’incontro a Mar-a-Lago, Donald Trump ha elogiato Giorgia Meloni, definendola una “donna fantastica” e sottolineando che ha “preso d’assalto l’Europa”. La visita di Meloni è una delle prime accolte dal presidente eletto dopo la sua elezione.

Trump ha avuto incontri simili con altri leader di destra, come il primo ministro ungherese Viktor Orbán e il presidente argentino Javier Milei, ma la Meloni sembra assumere un ruolo particolare, visto l’interesse di Trump per la sua capacità di mediare tra gli Stati Uniti e i leader europei.

Lontano dai suoi ambienti, è stato invece il primo ministro canadese Justin Trudeau il primo leader del G7 a visitare Trump in Florida dopo le elezioni, a seguito della minaccia di imporre dazi sul Canada.

Il caso Sala

Un possibile tema trattato durante la cena, dopo la questione dazi all’Europa, secondo alcuni osservatori è stato il caso della giornalista Cecilia Sala, arrestata in Iran.

La detenzione è iniziata a pochi giorni di distanza dall’arresto, su richiesta degli Stati Uniti, di un iraniano accusato di fornire componenti per droni alle Guardie rivoluzionarie iraniane.

L’Iran non è nuovo a simili procedure: trattenere stranieri e cittadini con doppia cittadinanza come merce di scambio per denaro e prigionieri. Secondo una fonte informata sull’incontro, Meloni avrebbe spinto in modo deciso (la parola utilizzata dai media Usa è “aggressivo”) per il rilascio della giornalista.