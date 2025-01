Il video registrato dal killer di New Orleans con gli occhiali Meta mentre pianificava la strage: le immagini

Il killer della strage di New Orleans ha registrato i sopralluoghi e la pianificazione dell’attentato indossando i suoi occhiali Meta. I filmati sono stati diffusi dal Federal Bureau of Investigation (FBI) e mostrano i vari momenti che hanno preceduto la furia omicida di Shamsud Jabbar, che da mesi portava avanti il suo progetto di morte.

I video del killer di New Orleans

Nell’ottobre e nel novembre 2024 Shamsud Jabbar, l’ex militare nonché autore della strage del 1° gennaio, si è recato più volte a New Orleans per effettuare dei sopralluoghi sui punti della città in cui avrebbe colpito.

In un primo video Jabbar si muove a bordo della sua bicicletta lungo il Quartiere Francese e filma i passanti e la strada. Questo primo filmato è stato registrato il 31 ottobre.

Fonte foto: ANSA Il cordoglio sul luogo della strage di New Orleans del 1° gennaio 2025. Il killer ha filmato i sopralluoghi mentre pianificava la mattanza

Nello stesso filmato montato dall’FBI si vedono anche le immagini dei test effettuati da Jabbar allo specchio dell’appartamento preso in affitto per verificare il funzionamento del dispositivo Meta.

Ancora, le clip continuano nella stessa notte della strage, quando tra il 31 dicembre e il 1° gennaio Jabbar colloca i primi due IED (Improvised Explosive Device) tra Bourbon Street e St. Peter’s Street e il secondo ordigno all’altezza di Toulose Street. I filmati sono senza audio, ma secondo Corriere della Sera Jabbar avrebbe registrato un ulteriore video in cui riferiva di essersi ispirato allo Stato Islamico.

La strage di New Orleans

L’incubo è iniziato a Bourbon Street nella notte di Capodanno. Shamsud-Din Bahar Jabbar, ex militare delle forze armate statunitensi, si è lanciato con un pick up sulla folla presente in strada per accogliere il nuovo anno. Dopo l’impatto contro le persone, uno schianto avvenuto a folle velocità, Jabbar è uscito dall’abitacolo e ha sparato sui passanti con un fucile d’assalto.

Il bilancio è stato di quindici morti e trenta feriti. Mentre il killer sparava sulla folla è iniziato un conflitto a fuoco con la polizia, terminato con l’uccisione dell’attentatore. All’interno del pick up sarebbe stata trovata una bandiera dell’Isis, anche se secondo l’FBI Jabbar avrebbe agito da solo.

Le indagini sulla radicalizzazione del killer

Ex militare con una causa per divorzio in corso, negli ultimi tempi la famiglia di Jabbar aveva notato un progressivo allontanamento del congiunto. Per questo gli investigatori stanno continuando a indagare a ritroso per ricostruire il passato del killer.

Nel 2023, per esempio, il killer ha viaggiato in Egitto e in Canada e potrebbe essere entrato in contatto con celle terroristiche legate agli ambienti jihadisti, un’ipotesi condivisa anche dagli stessi famigliari di Jabbar.