Femminicidio-suicidio a Gualdo Tadino: Eliza voleva andarsene da casa, Daniele scriveva "sono 100% pazzo"

Femminicidio-suicidio, gli inquirenti non hanno più dubbi sul caso della morte dei neo sposi Daniele Bordicchia, 39 anni e guardia giurata, ed Eliza Stefania Feru, operatrice socio-sanitaria 30enne. Sette mesi fa le nozze, poi, però, qualcosa pare che si sia incrinato nel matrimonio dei due giovani residenti a Gualdo Tadino. Lei avrebbe voluto lasciare il tetto coniugale e questo potrebbe essere il movente dell’epilogo tragico della vicenda.

Femminicidio-suicidio di Gualdo Tadino, Eliza voleva andarsene di casa

I corpi senza vita di Daniele e Eliza sono stati trovati dalla madre di lui, Cinzia, nella mattinata di domenica 5 gennaio.

La donna era andata a trovare il figlio, probabilmente perché non gli rispondeva al telefono. Una volta entrata nell’abitazione ha fatto la drammatica scoperta.

Fonte foto: ANSA/Facebook di Daniele Bordicchia Carabinieri sul luogo della tragedia mentre portano via i cadaveri dall’appartamento di Gualdo Tadino

Secondo quanto riferito dal quotidiano La Stampa, la 30enne già la scorsa estate aveva manifestato la volontà di lasciare la vita coniugale. Pare che avesse persino iniziato il trasloco per andare a vivere da sola. Poi però la crisi sarebbe in qualche modo rientrata.

Il viaggio di nozze e le liti

A ottobre la coppia era andata in viaggio di nozze in Egitto. Chi la conosceva ha riferito agli inquirenti di liti sempre più frequenti dopo la luna di miele, con Eliza che avrebbe maturato nuovamente l’idea di abbandonare casa.

Chi indaga crede che la decisione di Daniele di togliere la vita alla moglie con la Glock 17 calibro 9 d’ordinanza, regolarmente detenuta, abbia avuto origine proprio dalla non accettazione del fatto che la donna volesse mettere fine alla relazione.

Daniele Bordecchia sui social: “Sono 100% pazzo”

Spulciando i profili social di Bordicchia, emerge qualche indizio circa il suo disagio e la sua pericolosità.

“Sono molto sensibile. Non mi piace essere preso in giro – scriveva in un post -. Dico sempre come la penso e affronto il problema da solo”.

“10% testardo, 20% perfido, 70% vendicativo, 100% pazzo”, digitava il 39enne in un altro post su Facebook.

E ancora, alternava frasi romantiche per Eliza (“Sei bellissima”), ad uscite inquietanti (“Se mi rispetti io ti rispetto altrimenti ti cancello dalla faccia della terra”).