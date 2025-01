Daniele Bordicchia e Eliza Stefania morti a Gualdo Tadino, inquirenti confermano il femminicidio-suicidio

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Gli inquirenti confermano che Daniele Bordicchia ha ucciso nella sua abitazione la moglie Eliza Stefania Feru e poi si è tolto la vita. Dunque chi indaga non ha più dubbi: il dramma avvenuto in una palazzina bifamiliare a Gaifana di Gualdo Tadino è un caso di femminicidio-suicidio. L’uomo, 39 anni, ha sparato alla compagna 30enne con una Glock calibro 9. Con la stessa arma si è poi suicidato.

Gualdo Tadino, femminicidio-suicidio: la conferma degli inquirenti

Secondo quanto appreso dall’Ansa, le indagini hanno escluso responsabilità di altre persone. Bordicchia, che era un vigilante di una ditta privata, deteneva regolarmente la Glock.

Per cause ancora da chiarire, nelle scorse ore Daniele ha impugnato l’arma ed ha sparato nel salotto di casa a Eliza, operatrice socio-sanitaria al Serafico di Assisi. Il 39enne è poi andata in camera da letto e si è tolto la vita.

Fonte foto: ANSA Carabinieri sul luogo della tragedia

Daniele Bordicchia ed Eliza Stefania si erano sposati lo scorso maggio

I due giovani si erano sposati lo scorso maggio. Non avevano figli. Secondo gli inquirenti la tragedia è maturata in ambito familiare e, oltre alle due vittime, non ci sarebbero altre persone coinvolte.

Il “probabile movente” sarebbe quindi da ricercare nei “dissidi coniugali“, riferiscono i carabinieri che stanno lavorando al caso. Inoltre, alcune persone della zona hanno parlato di liti piuttosto frequenti tra marito e moglie.

Le testimonianze di chi conosceva Daniele ed Eliza

“Lavorava con i bambini ed era brava. Siamo sconvolti” ha dichiarato all’Ansa Francesca di Maolo, presidente del Serafico di Assisi.

“Un ragazzo dolce ma forse troppo fragile”, ha detto una vicina riferendosi a Bordicchia. E ancora: “Daniele ha sbagliato e non c’è più. Spero che Dio lo possa perdonare”.

Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha parlato di “una tragedia che colpisce l’intera comunità”. “Due ragazzi giovani – ha aggiunto -, tra l’altro con un lavoro entrambi. Niente lasciava presagire un epilogo di questa natura. È un momento di grande sgomento”.

Secondo le prime ricostruzioni, ad accorgersi per primi del dramma sono stati i genitori di Bordicchia che hanno raggiunto la casa del figlio per portare a spasso i suoi cani come facevano abitualmente. Entrati nell’abitazione hanno scoperto i due cadaveri.

Quando è avvenuta la tragedia

Resta anche da chiarire il momento preciso in cui si è consumato il dramma. Potrebbe essere avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, ma non si esclude nemmeno che possa essere accaduto la sera precedente. Il medico legale cercherà di chiarire tale particolare.