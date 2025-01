L’Iran annuncia un’inchiesta su Cecilia Sala arrestata a Teheran: "Ha violato leggi della Repubblica Islamica"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’arresto della giornalista italiana Cecilia Sala, avvenuto il 19 dicembre a Teheran, continua a destare preoccupazione a livello internazionale. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha confermato che la Sala è detenuta per presunta “violazione delle leggi della Repubblica Islamica”, aggiungendo che ulteriori dettagli saranno forniti dalla magistratura iraniana.

L’inchiesta su Cecilia Sala

Come riporta Ansa, il caso di Cecilia Sala si colloca in un momento particolarmente delicato per i rapporti tra Italia, Iran e Stati Uniti.

Teheran ha espresso irritazione per l’arresto in Italia di Mohammad Abedini Najafabadi, ingegnere iraniano accusato da Washington di aver esportato tecnologia sensibile negli Stati Uniti.

Secondo Baghaei, “l’arresto di Abedini è una forma di presa di ostaggio” e il governo italiano deve garantire che i rapporti bilaterali con Teheran non siano condizionati da pressioni esterne, in particolare quelle degli USA.

Lunedì 6 gennaio il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, in una stringata nota, ha dichiarato che Cecilia Sala è oggetto di inchiesta, senza però chiarire il motivo.

I rapporti tra Italia e Iran

Il governo italiano sta cercando una soluzione diplomatica. La premier Giorgia Meloni, durante la sua recente visita negli Stati Uniti, ha discusso anche del caso Sala con il presidente eletto Donald Trump.

Meloni ha sottolineato l’importanza di mantenere aperti i canali di dialogo con l’Iran, mentre cerca di rafforzare i legami con Washington in vista di decisioni cruciali.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha confermato l’estradizione di Abedini verso gli Usa, pur riservandosi il diritto di revocare la decisione.

La situazione di Abedini

Intanto, il 15 gennaio si terrà a Milano l’udienza sulla richiesta di domiciliari per Abedini.

L’avvocato difensore ha proposto un alloggio presso un appartamento del Consolato iraniano, ma la Procuratrice generale Francesca Nanni ha espresso parere negativo, temendo un pericolo di fuga, come avvenuto nel recente caso dell’imprenditore russo Artem Uss.

La posizione di Teheran

Il caso Sala ha attirato l’attenzione dei media internazionali. Secondo il Financial Times, la visita di Meloni negli Stati Uniti è parte di una strategia per rafforzare i rapporti con Trump e gestire “la sfida diplomatica più dura del suo mandato”.

Teheran, però, resta ferma nelle sue posizioni. Baghaei ha ribadito che le accuse mosse ad Abedini sono “infondate” e che l’Iran non tollererà ingerenze esterne nelle sue relazioni bilaterali.