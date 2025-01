Operaio agricolo travolto dal proprio furgone in provincia di Bari: morto il 59enne Alessandro Losacco

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Ennesima tragedia sul lavoro. Stavolta è successo in provincia di Bari, tra Cozze (frazione di Mola) e Noicattaro, dove un operaio agricolo di 59 anni è morto dopo essere stato travolto dal furgone da cui era sceso per aprire un cancello. La persona deceduta si chiamava Alessandro Losacco. Si tratta della seconda vittima per incidente sul luogo di lavoro dall’inizio dell’anno.

Morto il 59enne Alessandro Losacco in provincia di Bari: travolto da un furgone

Il tragico episodio è avvenuto nella giornata di venerdì 4 gennaio in contrada ‘Ruggiero’, tra Cozze (frazione del comune di Mola di Bari) e Noicattaro. Lo riporta il sito de La Gazzetta del Mezzogiorno.

L’uomo, di 59 anni, ha perso la vita schiacciato dal proprio automezzo, dopo averlo parcheggiato per aprire un cancello.

L'incidente è avvenuto tra Cozze (frazione di Mola) e Noicattaro, nel Barese

Stando alle prime ricostruzioni effettuate, l’uomo avrebbe parcheggiato il veicolo in pendenza.

Quest’ultimo, per cause ancora da chiarire, si sarebbe successivamente mosso, non lasciando scampo alla vittima.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri, insieme ai vigili del fuoco.

Sul posto anche il personale medico del 118, che non hanno tuttavia potuto fare altro che constatare il decesso.

L’altro incidente sul lavoro a Lamezia Terme

Il primo incidente sul lavoro dell’anno è avvenuto invece a Lamezia Terme, in Calabria.

È qui che un operaio di 38 anni, Francesco Stella, è precipitato da un’impalcatura situata presso un’azienda di profilati nella zona industriale di San Pietro Lametino, dove lavorava.

Stella stava operando a un’altezza di circa sei metri quando, improvvisamente, è precipitato.