Francesco Stella morto a Lamezia Terme in un incidente sul lavoro, è il primo del 2025: precipitato nel vuoto

Primo incidente sul lavoro a Lamezia Terme, in Calabria: Francesco Stella, operaio 38enne, è morto a seguito di una caduta da un’impalcatura mentre lavorava. Mentre sono in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, la UIL Calabria chiede un Piano straordinario regionale e interventi nazionali per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Incidente sul lavoro a Lamezia Terme

Sono trascorse solo poche ore dall’inizio del nuovo anno e Lamezia Terme registra già il primo incidente sul lavoro.

Un operaio di 38 anni, Francesco Stella, è precipitato da un’impalcatura situata presso un’azienda di profilati nella zona industriale di San Pietro Lametino, dove lavorava.

Secondo l’ANSA, Stella stava operando a un’altezza di circa sei metri. Tuttavia, per cause ancora ignote, l’operaio 38enne sarebbe precipitato.

A seguito della caduta, avrebbe battuto fatalmente la testa: nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, Stella non ha mai ripreso conoscenza.

Morto Francesco Stella, prima vittima sul lavoro del 2025

Francesco Stella è la prima vittima di un incidente sul lavoro del 2025, non solo in Calabria, ma sull’intero territorio nazionale.

Le indagini per accertare la dinamica dell’incidente sono attualmente in corso: sul luogo della tragedia sono intervenuti il medico legale, le Forze dell’Ordine e il magistrato di turno.

La Polizia, insieme agli operatori dell’Ispesl, sta verificando il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

La reazione dei sindacati

La tragedia di Francesco Stella ha già scatenato la reazione dei sindacati.

Come riporta L’Unità, Mariaelena Senese, segretaria generale della UIL Calabria, ha definito l’incidente un “drammatico monito”.

“Ogni morte sul lavoro è un fallimento collettivo della nostra società” ha dichiarato Senese, richiamando anche le parole del Presidente Mattarella nel discorso di fine anno.

Parole che, prosegue Senese “devono tradursi in azioni immediate: non possiamo più tollerare ritardi o superficialità”.

La segretaria di UIL Calabria ha anche sottolineato l’urgenza di aprire un tavolo di discussione con la Regione, al fine di istituire un Piano straordinario di sicurezza sul lavoro.

I dati, infatti, indicano che il numero di morti sul lavoro in Calabria è purtroppo in crescita.