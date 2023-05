Il centrodestra trionfa al ballottaggio alle elezioni comunali: la battuta di Salvini su Schlein e il Pd

Le elezioni amministrative 2023 hanno segnato l’avanzata delle destre in diversi comuni chiave. Poco dopo la diffusione dei risultati Matteo Salvini, leader della Lega e ministro per le Infrastrutture, ha pubblicato un messaggio sui social per esultare e per prendere in giro il Pd e la sua segretaria Elly Schlein.

Matteo Salvini prende in giro Elly Schlein

“Straordinari risultati per la Lega e il centrodestra in tutta Italia, con storiche vittorie ad Ancona – unico capoluogo regionale al voto, da sempre amministrato dalla sinistra – e Brindisi, trionfo in Toscana con le riconquista di Massa, Pisa e Siena, in attesa dei risultati del primo turno in Sicilia nei quali siamo molto fiduciosi”, esulta Matteo Salvini

Poi una stoccata al Partito Democratico: “Non c’è che dire: un ottimo effetto Schlein”.

Una presa in giro al Pd è arrivata anche da Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia: “L’effetto Schlein c’è stato, ma a nostro favore“.

“A Terni la sinistra era assente, era una sfida tra un civico non ostile al centrodestra e il centrodestra”.

“Anche Brindisi e Catania al primo turno, le soddisfazioni sono tante. Io sono soddisfatto della conferma in Toscana”, ha detto Donzelli.

La destra sbanca le elezioni comunali 2023

Fra i comuni andati al voto anche 7 capoluoghi di provincia: Ancona, Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni e Brindisi.

Al primo turno si votava per le amministrative in 128 comuni della Sicilia (tra cui i capoluoghi Catania, Trapani, Siracusa e Ragusa) e 39 comuni della Sardegna.

Il centrodestra ha vinto a Massa, Siena, Ancona, Pisa e Brindisi. I primi exit poll hanno subito visto il centrodestra in vantaggio a Catania e Trapani.

Incontro fra Salvini e Berlusconi

Fonti della Lega, riportate dall’agenzia Dire, hanno parlato di un “Lungo e cordiale incontro ad Arcore tra il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini e il Presidente Silvio Berlusconi”.

“È stata l’occasione per analizzare con grande soddisfazione i successi dei primi mesi di governo, commentare gli eccellenti risultati delle elezioni amministrative che sono assolutamente confortanti per il centrodestra, ragionare sul futuro in vista delle elezioni europee”.

Salvini, commentando con soddisfazione i risultati delle elezioni, ha detto di aver “trovato l’amico Silvio in grande forma, al lavoro su tanti dossier, sorridente e determinato”.