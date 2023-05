I risultati dei ballottaggi alle elezioni comunali 2023 e quelli del primo turno in Sicilia e Sardegna

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Il 28-29 maggio si è votato in 41 comuni italiani per il turno di ballottaggio, per l’elezione del Sindaco. Si votava in quei comuni con oltre 15mila abitanti, in cui nessun candidato aveva raggiunto il 50%+1 dei voti al primo turno. Tra i testa a testa più attesi: Ancona dove la sinistra rischia di perdere una roccaforte storica, Pisa, Siena e Massa città storicamente di sinistra che però avevano un sindaco di destra e altri comuni rilevanti come Brindisi, Vicenza e Terni dove è sceso in campo Stefano Bandecchi, il vulcanico presidente della Ternana Calcio. Ovviamente il risultato di queste elezioni sarà poi al centro del dibattito politico con destra e sinistra che rivendicheranno la vittoria.

Si è votato però anche in 142 comuni della Sicilia per il primo turno. Tra i comuni coinvolti: Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani. Elezioni comunali al primo turno anche in 39 centri della Sardegna, quasi tutti piccoli o piccolissimi.

Città capoluogo che vanno al ballottaggio

VICENZA

Sindaco uscente: Francesco Rucco (centrodestra)

F.Rucco Centrodestra G.Possamai Centrosinistra Affluenza: Sez: 0/111

MASSA

Sindaco uscente: Francesco Persiani (centrodestra)

F.Persiani Lega+FI R.Ricci Centrosinistra Affluenza: Sez: 0/80

PISA

Sindaco uscente: Michele Conti (centrodestra)

M.Conti Centrodestra A.Martinelli PD+M5S Affluenza: Sez: 0/86

SIENA

Sindaco uscente: Luigi De Mossi (centrodestra)

A.Ferretti Centrosinistra N.Fabio Centrodestra Affluenza: Sez: 0/50

ANCONA

Sindaco uscente: Valeria Mancinelli (Centrosinistra)

D.Silvetti Centrodestra I.Simonetta Centrosinistra Affluenza: Sez: /99

TERNI

Sindaco uscente: Leonardo Latini (centrodestra)

O.Masselli Centrodestra S.Bandecchi Civico Affluenza: Sez: 0/129

BRINDISI

Sindaco uscente: Riccardo Rossi (centrosinistra)

R.Fusco PD+M5S G.Marchionna Centrodestra Affluenza: Sez: 0/80

Primo turno comuni Sicilia

CATANIA

M.Caserta PD-M5S-Varie di sinistra E.Trantino Centrodestra Affluenza: Sez:

SIRACUSA

R.Giunta Centrosinistra-M5S F.Messina Centrodestra Affluenza: Sez:

RAGUSA

G.Cultrera Centrodestra R.Schininà Centrosinistra S.Firrincieli M5S

TRAPANI

Si è votato con il sistema proporzionale.