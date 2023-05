Stefano Bandecchi al ballottaggio a Terni: il presidente della Ternana e dell'Unicusano è nel mirino della GdF

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana e fondatore dell’università telematica Unicusano, ha centrato il risultato del ballottaggio alle Elezioni Amministrative a Terni. Sfiderà il candidato favorito del centrodestra, Orlando Masselli, sostenuto dalla coalizione più 4 liste civiche.

Come sono andate le Elezioni Amministrative a Terni

Orlando Masselli, che, come riporta ‘Il Messaggero’, ha già preannunciato che non ci sarà alcun accordo al ballottaggio, ha ottenuto il 35,81% dei voti alle Elezioni Amministrative a Terni.

Stefano Bandecchi ha raggiunto il 28,14%, superando Josè Maria Kenny (sostenuto da Pd, Kenny per Terni e Verdi e civici di sinistra) e di Claudio Fiorelli (M5S, Rifondazione e Terni conta), votati rispettivamente dal 21,94% e dal 10,82% dei votanti nella città umbra.

La campagna elettorale di Stefano Bandecchi

Durante la sua campagna elettorale, Stefano Bandecchi ha ripulito tombini, ha tagliato l’erba dei prati, ha guidato il camper in tutte le periferie della città, ha preso in braccio bambini, ha festeggiato con i fumogeni sul palco durante la festa di chiusura del comizio.

Nessun assist è arrivato dalla sua Ternana, che ha perso tutte le ultime partite: 3-1 a Como, 0-1 contro il SudTirol, 2-1 a Cagliari e 1-4 contro il Venezia. L’ultima vittoria risale 16 aprile: 2-1 contro il Pisa.

Unicusano nel mirino della Guardia di Finanza

Lo scorso marzo, i giudici del Tribunale del riesame avevano confermato il sequestro da 20 milioni eseguito contro Unicusano Campus il 23 gennaio scorso dagli esperti del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza. Secondo i magistrati, come riportato dal ‘Corriere della Sera’, Unicusano avrebbe progressivamente dismesso le finalità formative e sociali in favore delle esigenze di profitto (dal 2011 in poi).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @bandecchistefano

Proprio a marzo, Stefano Bandecchi (fondatore dell’Università degli Studi Niccolò Cusano e Presidente del CdA presso l’Ateneo romano, come si legge sul sito internet) si era sfogato su Instagram: “Non mi fido della magistratura né della Guardia di Finanza che ha fatto le indagini”. Poi aveva aggiunto: “Non ho ancora avuto tutta la documentazione per quanto riguarda il Riesame, che è andato male per noi”.

Sempre via social, Bandecchi aveva definito “schifosa” l’indagine della Guardia di Finanza, chiosando: “Chi ha fatto questa indagine o è in malafede o è cretino”.