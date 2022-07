Il caldo scioglie la pista all'aeroporto di Londra: ondata di voli sospesi a Luton

Ore di preoccupazione all’aeroporto di Luton, vicino Londra. La pista di decollo si è sollevata per via del caldo: i voli sono stati tutti sospesi. Alcune compagnie come EasyJet e Ryanair, già colpite dagli scioperi di questi giorni, hanno dirottato alcuni arrivi verso aeroporti vicini.

Danni alle piste a causa del caldo

Lo scalo londinese di Luton ha dovuto sospendere i voli per via di un danneggiamento alla pista.

In un post su Twitter si legge il comunicato dell’aeroporto: “A seguito delle alte temperature di oggi, è stato identificato un difetto sulla superficie della pista. Gli ingegneri sono stati chiamati immediatamente sul posto e sono attualmente in corso i lavori di riparazione per riprendere le operazioni il prima possibile. Ci scusiamo per il disagio arrecato”. Gli atterraggi sono stati dirottati verso scali vicini come l’aeroporto di Biggin Hill.

#Uk, bloccati i voli da aeroporto di #Luton dopo che la pista ha subito danni per il #caldo torrido (si è sciolto parte dell’asfalto) 👇 Summer holiday chaos as #LutonAirport stops flights after runway melts#heatwaveuk pic.twitter.com/CCJCcNlZKE — carla signorile (@carlasignorile) July 18, 2022

Anche i voli militari sono stati sospesi

La RAF, Royal Army Force, ha annunciato che i suoi aerei stanno decollando da uno scalo diverso rispetto a quello di Brize Norton a causa del caldo torrido.

Sky ha affermato, citando fonti militari, che la RAF ha sospeso i voli in entrata e in uscita dalla base di Norton.

Un tweet del Ministero della Difesa britannico spiega che: “Durante queste giornate di temperature estreme, la sicurezza dei voli resta la massima priorità della RAF, di conseguenza gli aerei utilizzeranno aeroporti alternativi in ​​linea con un piano stabilito da tempo. Ciò significa che non vi sarà alcun impatto sulle operazioni della RAF”.

Allarme rosso maltempo in Inghilterra

Lunedì 18 luglio l’agenzia meteorologica inglese ha diramato per le prossime giornate un allarme rosso per le temperature estreme.

Per la prima volta il Regno Unito potrebbe toccare una temperatura di 40 gradi, la più alta fu raggiunta nel 2019 a Cambridge: 38,7 gradi centigradi.

Non è solo un problema di linee aeree: dallo scorso 12 luglio, riporta la Bbc, i vigili del fuoco di Londra hanno dovuto domare circa 800 incendi.

Un disagio ulteriore per i passeggeri, già vittime dell’ondata di scioperi.