Aereo si schianta dopo il decollo e prende fuoco: il video dell'incidente, decine di persone tra le fiamme

Tragedia sfiorata in Somalia. Lunedì 18 luglio un aereo si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale Adan Abdulle di Mogadiscio. Era diretto alla città di Baidoa, nel sud della Somalia.

A bordo erano presenti 30 persone, compreso l’equipaggio: fortunatamente sono state tutte tratte in salvo.

Al momento non si conoscono le cause che hanno portato allo schianto. Le foto e i video che circolano sui social mostrano l‘aereo avvolto dalle fiamme con i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento.

A Jubba Airways plane has crashed during landing at Aden Adde Airport in Somalia’s capital Mogadishu.

All 30 passengers and crew on board have been rescued, the authorities say.#somali pic.twitter.com/DuTOiXzH9Y

— Isaac Waihenya (@IsaacWaihenya) July 18, 2022